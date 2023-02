Ortorexie vás může zničit. Pozor na posedlost zdravým životním stylem

Přehnaná snaha o dodržování zdravého životního stylu se v posledních letech v západní civilizaci natolik rozšířila, že byla dokonce zařazena stejně jako třeba anorexie nebo bulimie do kategorie poruch přijímání potravy.

V normální míře má takový režim samozřejmě spoustu pozitiv, a je proto jedním z nejčastějších novoročních předsevzetí, která jste si možná pro letošní rok stanovili i vy. Dejte si však pozor, aby se vám to nevymklo a své fyzické i psychické zdraví jste si přehnanou péčí nezačali naopak poškozovat.

Zdravý styl nesmí být jen povinností

Propadnout dneska pocitu, že je nutné být extrémně fit, je jednoduché. Vždyť se to na vás valí ze všech stran. Vidíte to v médiích, čtete o tom v knihách, vyskakuje to na vás z každé druhé reklamy a o takzvaných influencerech na internetu ani nemluvě.

Všude každý hlásá, jak zásadní je, aby se člověk intenzivně věnoval svému tělu, staral se o své zdraví, pravidelně sportoval, správně jedl a ženy se hýčkaly v kosmetických salonech a nebály se ani návštěvy plastického chirurga. K tomu všemu připočtěte, jaký vzor udávají celebrity, které by často pro krásu zabíjely, a je vám jasné, že tak úplně v pořádku to být nemůže.

I podle hlavní výživové poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse Věry Burešové se z honby za zdravým stylem skutečně může stát nebezpečná posedlost, která s vámi může nepěkně zamávat. Sama sice uznává, že k vyššímu sebevědomí se dá dojít hlavně díky zdravějšímu a štíhlejšímu tělu, upozorňuje ovšem na to, že se nic nemá přehánět.

„Pokud se pro vás zdravý životní styl stane povinností, kdy se budete neustále z něčeho obviňovat (dnes jsem nestihla jít cvičit, snědla jsem k obědu zákusek a podobně), může to vést až k psychickým potížím a narušení vašeho mentálního zdraví,“ varuje.

Nejčastější věcí, kterou lidé začnou přehnaně kontrolovat, je jídlo. Drží nejrůznější diety, hlídají se, vyřadí z jídelníčku cokoli, co není podle současných měřítek dobré, i když jim to třeba chutná. Každé uhnutí z těchto mantinelů považují za své selhání a peskují se za to.

Velkou chybou, kterou dělají zvláště mnohé ženy, je vyloučení lepku ze stravy. Hodně se totiž píše o tom, že lidé, kteří u sebe zjistí celiakii, zhubnou. A to se zalíbí i spoustě zdravých dam. Podle odborníků je však pro lidi, kteří s ním nemají problémy, nesmysl lepek ze stravy vylučovat. Základem je jíst kvalitní, čerstvé a průmyslově nezpracované potraviny, ne držet nesmyslné diety, či dokonce hladovět.

To potvrzuje i zakladatel Farmy Živina, soustředící se na rozumné stravování, Martin Kudera. Tvrdí, že nejíst špatně je základ, což se naučil od babičky: „Od dětství mi připomínala, že jíst se má vše v rozumné míře, že přidávat ovoce a zeleninu do každodenního příjmu má smysl a že strava je stavebním kamenem dobrého bytí,“ říká Martin Kudera a dodává, že pro něj samotného má navíc smysl pečovat o střevní mikrobiom, proto do svého jídelníčku denně zařazuje fermentované potraviny jako kimchi a probiotický ocet.

Stejně nezdravě přistupuje mnoho lidí i ke sportování. „Neumím si představit, že bych se jenom jeden jediný den nehýbala. Psychicky bych to nevydržela,“ přiznává Alice, která má s ortorexií problém. I když je úplně vyřízená, musí si přesto jít zaběhat, zaplavat, vyjet na kole. „Pro mou životní pohodu je to zásadní,“ říká s tím, že jí to samozřejmě notně zasahuje do času a například i práci si vybírá podle toho, aby na tyto aktivity měla čas, což může být hodně stresující.

Ze všeho výše řečeného je jasné, že ortorexie silně zasahuje lidem do života. Dokáže je znervóznit, stanou se úzkostnými a posedlými jen jedním směrem. Ztrácejí přátele, narušují si vztahy, a hlavně přestávají být sami sobě parťákem. Naopak se mají za nepřítele. Proto je nutné, ale nikoli lehké zakročit. Pokud už tomu propadnete, málokdy si s tím poradíte sami.

Neřiďte si život chytrými hodinkami

„I když se o to klienti pokoušeli, jejich nutkání bylo po kratším či delším čase silnější než oni,“ varuje výživová expertka Katey Davidsonová. Často nepomůže ani kontrola blízkých, protože ti pro vás nejsou takovou autoritou jako školený terapeut. Pokud to i tak chcete zkusit, zařaďte si do diety každý den jeden malý hříšek a nemějte z něj výčitky. Jednou týdně se vykašlete na sport a místo něj si naordinujte třeba setkání s přáteli.

A přestaňte počítat kalorie, cukry tuky a všechny ostatní živiny. Jezte prostě zdravě a tak, abyste nebyli hladoví, ani přecpaní.

A v tom je celá jednoduchost této těžkosti. Chcete–li se cítit skutečně dobře a udělat něco pro své zdraví, nepodléhejte trendům, které se na vás ze všech stran valí. Nedovolte, aby váš spánek a pohyb řídily chytré hodinky a jídelníček jste si museli kontrolovat přes kalorické tabulky.

„Najděte to, co vám přináší radost a uspokojení. Nebojte se zkoušet různé věci – od jídla, sportu až po meditaci. Vy sami rozhodněte, co vám vyhovuje a co ne,“ uzavírá Martin Kudera. A my s tím nemůžeme než souhlasit. Je totiž jedno, co se píše na internetu nebo kdekoli jinde. Spokojenost a štěstí totiž vždycky byly, jsou a budou ryze individuální záležitosti.