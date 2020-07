Jak jíst správně a nepřejídat se? Řešením je poučené gurmánství

Jídlo versus duše Ortorexie

Psychická závislost na zdravé výživě. Nemá nic společného s chvályhodnou snahou jíst kvalitně. Vychází spíš z chorobného strachu dát si něco nezdravého (třeba na výletě oplatku, když nic jiného v bufetu nemají a vám už dochází energie). Ústí v situaci, kdy se jídlo stává hlavním motivem života a zabírá tolik prostoru v mysli nemocného, že už tam nezbývá místo na důležitější věci. Třeba na lásku. Drunkorexie

Módní ženská specialita. Vzniká po zjištění, že sklenička alkoholu má docela dost kalorií. Drunkorektičky si nedokážou představit, že by strávily večer pitím čaje, protože něco ostřejšího je lépe uvolní. A tak nejedí, aby se mohly napít. Vypadá to jako chytré řešení, jenže kromě toho, že alkohol je ve větším množství toxický, se jim nedostává spousta důležitých látek, které by jinak získaly v jídle. Psychogenní přejídání

Pro většinu z nás je jídlo lehkou drogou, ale kdo trpí psychogenním přejídáním, ten se na ledničku vrhá v nezvladatelných záchvatech. Přejedení mu poskytuje útěchu, třeba v těžké životní situaci nebo jen v pocitu prázdnoty či nudy. Způsobuje morbidní obezitu, ale může se snadno zvrhnout i do opačného extrému – do anorexie. Bigorexie

Závislost na speciálních potravinách, potravinových doplňcích a funkčních nápojích. Všechny ty lesklé barevné sáčky a lahvičky, které vidíte na recepci v každém fitcentru, jsou pro běžného člověka jen rychlým účelovým doplňkem. Pokud se z nich ale stane váš životní styl, není to dobré ani pro tělo, ani pro zdravý vztah k přirozenému jídlu. Mentální anorexie

Nejzávažnější porucha související s jídlem. Hlavní problém je v sebeklamu, kdy pacientka vnímá samu sebe jako tlustou, zatímco okolí vidí nezdravě, až děsivě vyhublou dívku (někdy i kluka, ale jsou ve výrazné menšině). Anorektičky většinou odmítají o svém problému komunikovat, uzavírají se do svého světa, kde si rozumějí jen s ostatními anorektičkami, na internetu vyhledávají temné prostředí „ana blogů“. Proto je i terapie náročnou a dlouholetou záležitostí. Bulimie

emoc, kterou „proslavila“ lady Diana, v sobě spojuje anorektický pocit ze sebe (jsem tlustá, nesmím jíst) s přejídáním, výčitkami a následným zvracením. Bulimičky prý závidějí anorektičkám, že mají silnější vůli. Podle terapeutů je řešení bulimie o něco snazší než v případě anorexie, ale odbornou péči rozhodně vyžaduje.