Strach z nemocí i o zdraví. Netýkají se tyto fobie i vás?

Psychika člověka je velmi nevyzpytatelná. Dokáže vytvořit problém téměř ze všeho. K návštěvě psychologa nebo psychiatra nás může kuriózně dovést i strach o vlastní zdraví, děs z nemoci či lékařů. Znáte poruchy, které se toho týkají?



Chci jenom zdravě jíst

Poslední dobou přibývá těch, kdo se děsí nezdravého jídla. Pacienti trpící ortorexií, tedy strachem z toho, že sní a vypijí něco hrozného, považují například pšenici, lepek, cukr nebo mléko za jed a nakupují zásadně jen bio potraviny. Znají všechna „éčka“ a dlouho zkoumají složení toho, co si koupí. Ortorektické matky by nikdy nedaly dětem například kousek sladkého, dopřejí jim maximálně sušené nesířené ovoce.

Ortorexie se řadí mezi poruchy příjmu potravy stejně jako mentální anorexie a bulimie, jen u ní nejde tolik o množství jídla, ale hlavně o jeho kvalitu. U lidí, kteří jí trpí, začala většinou z dobrých pohnutek, zkrátka chtěli jíst zdravě. Jenže nakonec je to zavalilo, zdravá strava se jim stala posedlostí.

Často vyzkoušeli i různé stravovací směry: vegetariánství, veganství, makrobiotiku, raw stravu nebo nejrůznější detoxy. To jim ale nestačilo. Všechno ještě zhoršuje velké množství informací na internetu či celebrity vyznávající super zdravý životní styl.

Kdy zbystřit? Podobně jako anorektici nebo bulimici, ani lidé trpící ortorexií si svou poruchu neuvědomují nebo ji záměrně popírají. Varovným znamením pro jejich okolí je třeba to, že začnou odmítat „normální“ stravu. Zkuste jim nabídnout kus ovocného koláče. Pokud se vás hned budou vyptávat, co v něm je, jaká mouka, tuk nebo cukr, je to podezřelé.

Lidé s ortorexií si začnou časem nosit své jídlo a ochotně zapřádají hovory o zdravé stravě. Dostat je k odborníkovi bývá těžké, jsou přesvědčeni o své pravdě. Ale za pokus to stojí.