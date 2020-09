Anorektička umí okolí přelstít. O vaši pomoc stojí, ač ji hlasitě odmítá

Julie vypravuje, 1. díl

„Kdy to u mě začalo? Těžko říct, ale pamatuju si, že babička i moje tety byly vždycky oplácané. A mamka často držela diety. Možná jsem se jen bála, že taky budu tlustá, a chtěla jsem tomu zabránit. Na netu jsem sjížděla zkušenosti holek v mém věku a hodně zvažovala, co dám do pusy. Tak moc, že mě naši v mých jedenácti letech odvezli do nemocnice, protože si už nevěděli rady. Vážila jsem 28 kilo. Přestože jsem jídlo v podstatě nesnášela, tam jsem se zapřela a jedla. Věděla jsem, že když přiberu pár kilo, pustí mě domů. A pak to zase rychle shodím, vždyť vím jak,“ říká vyléčená anorektička a bulimička Julie (dnes 38 let).

Těžko se v nich vyznat

Za označením poruchy příjmu potravy (PPP) se skrývá celá řada chorob. Mezinárodní klasifikace nemocí rozlišuje tyto: mentální anorexie, atypická mentální anorexie, mentální bulimie, atypická mentální bulimie, přejídání spojené s psychologickými poruchami, zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami, jiné poruchy příjmu potravy a porucha příjmu potravy NS. Ale například pod přejídání spojené s psychologickými poruchami patří také psychogenní přejídání, přitom se v poslední době řeší revize tohoto označení a nemoc začíná tvořit samostatnou kategorii.

Někteří odborníci ke zmiňované škále přidávají ještě další trápení (například ortorexii, bigorexii, drunkorexii, ARFID, noční přejídání...). Navíc se choroby můžou prolínat nebo i střídat, s mnohými se pojí úzkosti či deprese. Jsou zkrátka natolik variabilní, že se těžko vtěsnávají do úzce ohraničených škatulek. Společné mají jedno – působí na tělo i na duši a člověku převrátí život naruby.