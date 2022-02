Posedlost vlastním tělem může být nebezpečná. Pozor na varovné příznaky

Jak to mají muži Možná by se mohlo zdát, že se posedlost vlastním tělem týká pouze žen, ale v reálném životě tomu tak rozhodně není. Také některým mužům totiž až nadměrně záleží na jejich vzhledu a v podstatě tomu vše podřizují. V jejich případě však nejde ani tak o umělé vylepšování svého těla, nýbrž se častěji objevuje tak zvaná muskulární dysmorfofobie či bigorexie. To v podstatě znamená, že dotyčný není stále spokojený s velikostí svých svalů. V tom lepším případně na sobě tvrdě maká v posilovně, a to tak, že bývá na zvedání činek v posilovně závislý, jenže často mu to nestačí, chce mít těch svalů stále víc a víc, upravuje svoji stravu, v níž zcela převažují vysokoproteinové potraviny i nápoje. Dokonce někdy sahá k i látkám, které mu mají pomoci viditelně zvětšit objem svalové hmoty. A mnohdy mu vůbec nedochází, že svému tělu skutečně velmi škodí.