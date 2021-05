Boj o cukr. Pravda a mýty o nízkosacharidové dietě s docentem Cipryanem

Hned na začátku je potřeba říct, že vy sám se stravujete „nízkosacharidově“. Co vás k tomu přivedlo?

Je to už asi pět let, kdy jsem jako akademik na Ostravské univerzitě přemýšlel o dalším směřování své výzkumné činnosti, načež mi jeden ze zahraničních kolegů poslal vědecký článek o nízkosacharidové stravě a sportu. To téma bylo pro mě tehdy tak revoluční a zajímavé, že jsem se rozhodl se tím více zabývat.

Organismus potřebuje nějaký čas, než si zvykne, že má méně sacharidů. Trvá to v řádech dnů, maximálně dvou týdnů. Mimo to se člověk může cítit unavený a mít potíže s koncentrací. Lukáš Cipryan