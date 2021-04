Low carb stravování na vlastní kůži. Bez pravidel můžete i přibrat

Sacharidy omezuji už několik let. Ne že bych si jednoho dne jen tak řekla, že když je to tedy in, budu experimentovat a vynechám cukr a všechny přílohy.

K low carb (low carbohydrate – nízkosacharidové) stravě mě přivedla moje posedlost jídlem lemovaná poruchou příjmu potravy a kily navíc. Po dvaceti letech konzumace všech těch odtučněných hmot jsem byla nadšená, že jím smetanu a slaninu a nejenže netloustnu – já hubnu!

V té době jsem pracovala jako výživová poradkyně a na zdi mi mimo jiné visel certifikát Low carb diety. Proto si dovoluji tvrdit, že minimálně teoreticky jsem věděla, do čeho jdu a jak si vše nastavit. Pokusím se tedy popsat své vlastní postřehy, které nebyly vždy jen pozitivní. Přesto k tomuto způsobu stravování tíhnu dodnes.