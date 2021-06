Kdyby se nějaká dobrá víla nabídla, že vám vykouzlí vysněnou postavu, asi byste nechtěla být obtloustlá, ani vyzáblá. Všechny totiž toužíme vypadat sportovně, mít půvabné křivky a pevné kontury. Spousta diet ale našim svalům a tkáním neprospívá.

Naše letní dieta je jiná. Sází na čerstvé a především zelené potraviny.

Chlorofyl – barvivo s detoxikačním efektem

Zelená zelenina, saláty a bylinky mají totiž vysoký obsah poměrně mimořádné látky: chlorofylu. Díky tomuhle pigmentu je zelená zelenina pro všechny, kdo touží zhubnout, skutečnou superpotravinou.

Čím tmavší, tím lépe Chlorofyl stojí za zelenou barvou určitých potravin. A čím tmavší a intenzivnější barvu ovoce a zelenina má, tím víc chlorofylu se v něm skrývá. Když na to budete dbát při nákupu, nepochybíte a vždycky vyberete dobře.



Obsahuje hořčík, který společně s kyselinou listovou a vitaminem C efektivně urychluje spalování tuků a zbavuje naše tělo toxických látek. Ty by se jinak usazovaly v buňkách v oblasti břicha, boků a stehen a způsobovaly by vznik nevzhledné celulitidy.



Podle studií působí chlorofyl pozitivně na produkci předstupně kolagenu, takže se v organismu tvoří více kolagenových buněk. Hustota kůže a napětí tkáně se tak může zvýšit až o 60 procent – a to zcela bez sportu. Díky němu ale budou výsledky ještě lepší.