Když běží jako hodinky

Při běžném fungování organismus ukládá cukr do jater a svalů a tuky do tukových buněk. Tělo si tak vytváří rezervu, aby měl v případě nouze z čeho zajistit fungování mozku, svalů srdce a dalších tkání. Co se reálně děje, když ze stravy vyřadíme sacharidy? „Metabolismus se přepne do glukoneogenézy a ketogenézy. Jde o zcela jiné využívání živin jako zdroje energie. Organismus vyčerpává energetické zásoby uložené ve svalech a játrech a po vyčerpání si tvoří takzvané ketolátky z rozpadu tukové tkáně,“ říká Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Pozitivem je pak nejenom rychlá redukce nadbytečného tuku, ale často také zlepšení hladiny tuků a cukrů v krvi. Má to však i odvrácenou stranu mince.

Je-li bílkovin moc

Bílkoviny jsou skvělé, nezbytné pro obnovu a stavbu svalů, když jich je ale moc, mohou škodit. „Organismus potřebuje 0,8 g bílkovin ve stravě na jeden kilogram vaší hmotnosti, abychom neztráceli svalovou hmotu. K regeneraci svalů už organismus potřebuje 1,4 g bílkovin/kg hmotnosti, ale zase na druhou stranu by dávka bílkovin neměla být vyšší než 2 g/kg hmotnosti, abychom nezatížili játra a ledviny, což je právě velké riziko při jednostranně zaměřené nízkosacharidové dietě praktikované po delší dobu. Zvlášť pokud si jídelníček ordinujeme sami,“ upozorňuje Kateřina.

Dopad na psychiku i vzhled

Při jednostranně orientovaném jídelníčku založeném na bílkovinných potravinách se při dlouhodobějším držení proteinové diety může dostavit pocit vyčerpání a sklon k depresím. Velmi nepříjemný a častý jev při ketóze je zvláštní pachuť v ústech a dech, který je cítit po čpavku. Zhorší se nám i kvalita vlasů a nehtů. „Při nadměrném a dlouhodobém příjmu bílkovin dochází totiž k vyčerpávání některých vitamínů a minerálních látek, které se na metabolismu bílkovin podílejí. Jedná se hlavně o zinek, vitamíny B komplexu a vápník,“ dodává Kateřina.

Jak nenabrat kila zpět

Ketodieta musí mít pevně stanovený průběh. Jedná se o fázi hubnoucí, stabilizační a fázi, kdy se musíme naučit správným stravovacím návykům, které organismus navedou do optimálních pochodů a zabrání, aby zpětně zařazené sacharidy do jídelníčku nezpůsobili tzv. jo-jo efekt. „Abyste si neuškodili, doporučuji praktikovat proteinovou dietu pod dohledem odborníka a krátkodobě. Zároveň mějte na paměti, že sice pomocí proteinové diety můžete rychle zhubnout a nastartovat metabolismus, avšak bez následného najetí na zdravé a nutričně vyvážené stravovací návyky si trvalou štíhlost neudržíte,“ uzavírá Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Protože jsme od přírody líní, tak šikovným pomocníkem pro nastavení pravidelnosti a vyvážených porcí jídla může být krabičkové stravování. To nám vštípí a usnadní orientaci v množství a vhodné skladbě jídel, než budeme schopni si sami jídelníček připravovat.