Nestlé se ocitá pod palbou kritiky. Jeho výrobky nejsou dostatečně zdravé

O interním dokumentu největší potravinářské skupiny světa napsal deník Financial Times. Jeho redaktoři nahlédli do oběžníku pro nejvyšší manažery společnosti z počátku tohoto roku. Zjistili, že definici zdravé potraviny neodpovídá více než 60 procent potravinářského portfolia výrobce. Financial Times uvádějí, že se analýza nezabývala zdravotní výživou, krmivem pro zvířata, kávou a kojeneckou výživou. Podle analytiků by pak proporce byly jiné a více by hrály ve prospěch společnost.

„Učinili jsme významná vylepšení našich produktů, ale naše portfolio stále nedosahuje dobrých výsledků vůči externím definicím zdraví v prostředí, kde regulační tlak a požadavky spotřebitelů prudce stoupají,“ uvedla prezentace.

Společnost Nestlé sdělila, že nyní pracuje na celopodnikovém projektu, který má inovovat její výživovou a zdravotní strategii. Všechny její výrobky by propříště měly uspokojovat výživové potřeby lidí. Dodala, že v předchozích sedmi letech například snížila obsah cukru a sodíku ve svých produktech o 14 až 15 procent a že v tom bude nadále pokračovat.

Generální ředitel společnosti Mark Schneider také uznal, že spotřebitelé nyní chtějí zdravější stravu. Rázně však odmítl tvrzení, že zpracované potraviny včetně těch, které vyrábí Nestlé a další nadnárodní společnosti, jsou nezdravé.

Definice zdravé výživy Zdravá výživa je takový způsob stravování, který člověku dodá bílkoviny, sacharidy, tuky, vitaminy, minerály, enzymy a další složky v dostatečném množství a také v odpovídajícím poměru. Zdravá výživa také implikuje vyhnout se konzervantům, hormonům, emulgátorům, umělým barvivům a dalším chemikáliím nebo volit potraviny, které jich obsahují jen minimální množství.

Nestlé uvedlo, že v posledních letech uvedlo na trh tisíce produktů pro děti a rodiny, ty splňují všechna výživová kritéria. „Věříme, že zdravá výživa znamená najít rovnováhu mezi pohodou a požitkem. To zahrnuje dostatek prostoru pro příjemné jídlo konzumované s mírou. Nadále budeme činit naše portfolio chutnějším a zdravějším,“ píše se ve zprávě.

Nestlé podniká ve 189 zemích světa a má zhruba 350 tisíc zaměstnanců. Vyrábí například kávy Nescafé a Nespresso, čokoládové tyčinky Kit Kat, cereálie Nesquik, kořenicí směsi Maggi nebo potravu pro domácí mazlíčky Purina Pro Plan a Friskies.

V České republice patří do skupiny Nestlé továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov se značkami Orion, Margot, Kofila, Bon Pari či Jojo.