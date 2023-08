Jídlo je jejím celoživotním koníčkem, i tak se Lucii podařilo shodit 10 kilo

„Zaměstnání bych neměnila. Rozhodla jsem se pro něj v raném dětství a nikdy mě nenapadlo dělat něco jiného. V jedné škole pracuji už šestadvacet let, pořád ve stejném kolektivu. Úsměv školáků nad dobrým jídlem je nám všem odměnou.“

Pár triků Strava, nebo pohyb?

Pomineme-li možné zdravotní důvody, hlavní příčinou nadváhy bývá strava, respektive její množství a načasování. Pohybem se pak povzbuzuje bazální metabolismus a posilují svaly. Pozor na jojo efekt

Zapomeňte raději na odtučňovací kúry. Většinou po nich následuje jojo efekt, který jen oslabuje organismus.

„Říká se, že kdo s čím zachází, tím taky schází. A něco na tom bude. To, že je jídlo můj celoživotní ‚koníček‘, na mně poslední dobou bylo opravdu dost vidět,“ posteskla si sympatická dáma. „Zmenšovalo“ se jí oblečení, nemohla dopnout knoflíky u šatů ani u kalhot.

„Já v těch šatech a kalhotách vypadala jako nafouklá ropucha! A kdyby šlo jen o pohled do zrcadla! S přibývajícím věkem a hmotností jsem měla i zdravotní potíže. Když mi v poradně změřili hodnoty vnitřního tuku, ukázalo se, že ho mám na svůj věk prostě moc,“ přiznává Lucie. Do hubnutí se však pustila až na radu svého syna Antonína.

Přírodní spalovač tuků

„Můj jednadvacetiletý syn úplně změnil životní styl. Hodně na sobě makal, díky čemuž shodil třicet kilo. Tak jsem se do toho dala i já. Začala jsem opravdu radikální změnou jídelníčku, ze kterého jsem vyškrtla veškerá sladká a smažená jídla. Ke svému překvapení jsem na ně už ani neměla chuť.“

„Zato masa jsem jedla a stále jím, co hrdlo ráčí. Sacharidy jsem nahradila bílkovinami a místo brambor a knedlíků si jako přílohu dávám zelené fazolky. Jsou totiž přírodním spalovačem tuků. Změnila jsem i rytmus stravy. Jím sice méně, ale každé čtyři hodiny,“ vypočítává příjemná žena, která si naordinovala i dostatek spánku a jeho větší pravidelnost, čehož se jí dříve nedostávalo.

Skutečně zdravá škola

„Má práce ve školní jídelně je fyzicky náročná a minimálně osm hodin spánku vyloženě potřebuji, abych se druhý den cítila svěží. Ráda doplňuji, že i u nás ve škole myslíme na zdraví žáků. Proto jsme se zapojili do projektu Skutečně zdravá škola. Veškeré jídlo připravujeme klasickou cestou, ručně zaděláváme na knedlíky. Ty bramborové děláme poctivě z naškrábaných brambor. I karbanátky si vyrábíme sami.“

„Děti mají denně čerstvé maso, a když to normy dovolí, rádi jim uděláme třeba i ručně plněné ovocné knedlíky se švestkami nebo meruňkami. Do jídelníčku zařazujeme víc čerstvé zeleniny a bílou mouku nahrazujeme rozmixovanými luštěninami. Cukr do jídla přidáváme jen v jeho přírodní podobě, případně místo něj používáme rozmixované ovoce. Báječnou ingrediencí jsou jáhly. Zahušťujeme s nimi polévky a připravujeme z nich ‚krupicovou kaši‘. Vtipné je, že děti nic nepoznají,“ směje se zkušená kuchařka.

A dodává, že v kuchyni hojně využívají i bylinky vypěstované na školní bylinkové zahradě.

V těhotenství jsem hodně přibrala

„Všichni mi říkali kachna. Odmalička mě to totiž táhlo k vodě. Coby nadšená plavkyně jsem se mohla chlubit pěknou sportovní postavou. Mou láskou bylo moře, a proto dnes s nostalgií vzpomínám na naše rodinné cesty do tehdejší Jugoslávie. Stará škodovka napěchovaná domácími zavařenými konzervami nás vždycky v pohodě dovezla až na ostrov Pelješac. Tam jsme si v kempu postavili stan, mamka vařila na plynovém vařiči a bylo nám zkrátka fajn. Za žádný penzion bych to nevyměnila. Prázdniny strávené ve spojení s přírodou, mořem a lidmi v kempu mě děsně bavily,“ ukazuje nám staré fotky Lucie.

Po zbytek prázdnin prý bývala u babičky s dědou na Moravě, kteří ji krmili buchtami či domácím sádlem.

„Tlustá jsem ale nebyla. Zabrat mi, co se týká postavy, dalo až moje těhotenství. Syn Antonín je vymodlené dítě. Jeho příchod na svět však nebyl bezproblémový. Původně jsem čekala dvojčata, jenže nakonec Tonda zůstal v břiše sám. Měla jsem velké zdravotní komplikace, hospitalizovali mě v Ústavu pro matku a dítě v Podolí a k tomu mi i docela dost chutnalo. Přibírala jsem jak na běžícím pásu. Naštěstí mě lékaři hlídali, jinak bych asi praskla,“ dodává dnes už šťastná maminka, spokojená po všech stránkách, i v partnerském vztahu.

Zase se vrátila k plavání

„Můj přítel je vizážista ze skupiny Screamers. Dřív jsem si vedle něj připadala jako nafouknutý balón. Dneska mám ale o deset kilo méně a po všech stránkách se hned cítím líp.“

„Ani pohyb mi už nedělá potíže, dokonce jsem se vrátila k milovanému sportovnímu plavání. Láska k vodě je trvalá a nepřešla mě ani v padesáti. Teď už se s přítelem těšíme k moři. Letos se chystáme do Tuniska, nemůžu se dočkat, až si lehnu na pláž a zaposlouchám se do šumění vln.“