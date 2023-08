Nejhorší je hladový chlap, říká Martin. Kvůli zdraví zhubl 34 kilogramů

„Popravdě, k hubnutí mě donutil zhoršený zdravotní stav. Měl jsem špatné krevní testy a hrozilo mi, že budu užívat léky na diabetes. To byl asi ten největší impulz, který mě nakopl. Několik let jsem se ale točil v kruhu. Pořád dokola jsem nabíral a shazoval. Vždycky se mi podařilo sundat tak sedm kilo, ale za chvíli byly zpátky,“ říká Martin.

„Podle mě bylo na vině nejen špatné stravování, ale taky hodně stresu, málo spánku, celková únava a minimum aktivního pohybu. Prostě tělo nebylo v pohodě, což mi dávalo jasně najevo,“ ohlíží se dnes do minulosti Martin, který v té době vážil sto dvacet dva kilo. Proto vyhledal pomoc ve výživové poradně u pana Aleše.

Středomořská strava

„Zpětně oceňuju ten čas, kdy jsme si s výživovým poradcem povídali. Musím říct, že rizika spojená s obezitou mi vysvětlil líp než praktická lékařka. Můj zdravotní stav ho skutečně zajímal, chtěl mi pomoct a hlavně věděl, jak na to. Rozhodnutí, že do toho půjdu, ale hned nepadlo. Tušil jsem totiž, že to nebude úplně lehké.“

Pár triků Čerstvé ovoce

Začínejte svůj den čerstvým ovocem. Ráno si ho můžete dopřát, kolik chcete. Zázračná voda

Pijte hodně čisté vody, je totiž dopravním prostředkem výživných látek k buňkám těla a odpadových látek k vylučovacím orgánům.

Nakonec Martin přece jen na radu odborníka dal. A udělal dobře. Aleš mu doporučil středomořskou kuchyni, a tak jeho jídelníčku začaly dominovat drůbeží maso, ryby, žitné pečivo, bulgur, quinoa a větší porce zeleniny.

„Dostal jsem i poměrně snadné recepty na jídla, která jsem zvládl ukuchtit i já. K tomu jsem samozřejmě vyřadil alkohol. To vše se odehrálo v době Vánoc, kdy se pořádaly večírky s kolegy a přáteli. Všude se prohýbaly stoly pod talíři plnými jídla a dobrého pití. Já to ale vydržel!“

Martin zkrátka nechtěl nikoho zklamat: rodinu, výživového poradce ani sebe sama. Tento Damoklův meč, který nad ním visel, tak prý měl i něco do sebe. „Prostě mě donutil konat,“ směje se mladý muž a k tomu nešetří chválou na svou manželku a tři dcery, u nichž měl maximální podporu.

„Zpětně velmi oceňuju jejich trpělivost, ne vždycky jsem totiž byl příjemný. Znáte to, nejhorší je hladový podrážděný chlap. Ale časem se to srovnalo. I díky pohybu. Chodil jsem na dlouhé procházky do přírody s naším psem Brunem a občas i s manželkou a dětmi. Na nějaké cvičení a sport už mi ale nezbývala chuť ani energie. I tak se mi podařilo za necelý rok sundat třicet čtyři kilo. To je můj největší hubnoucí úspěch,“ pochvaluje si teď Martin a ve svých vzpomínkách se vrací do dob dětství a dospívání.

„Jako malého mě potíže s váhou netrápily. S klukama jsme věčně někde běhali, hráli pozemní hokej, kuličky, jezdili jsme na kole. Později jsem začal hrát házenou a dělat atletiku. Zkrátka jsem pravidelně cvičil a sportoval, budoval si svalnaté tělo,“ vzpomíná muž narozený ve znamení Lva, který měl rád letní prázdniny u babičky v Sulislavi, malé vesničce v západních Čechách.

Vyhazovač na diskotéce

„To byl ráj na zemi. Babička chovala plno domácích zvířat, kolem dokola byly samé lesy a blízko přehrada. A samozřejmě i báječně vařila. Na její bramboráky, pečenou kachnu nebo husu a domácí polévky vzpomínám s láskou. Jedl jsem tehdy cíleně za dva, aby mi při cvičení pěkně rostly svaly. Ale to už je minulost,“ krčí rameny Martin a posouvá se ve svém vyprávění dál, do doby, kdy dělal o víkendech vyhazovače na diskotéce. Na jedné z nich totiž potkal svou manželku.

„Okouzlila mě především svýma hnědýma očima, smíchem, bojovností, vůní a ztřeštěností. Dnes spolu máme tři dcery. Říká se, že s těhotenstvím ženy nabírá i muž. To je pravda! Zárodek mojí nadváhy byl ale taky v neustálém dojídání po holkách. Tyhle časy jsou naštěstí dávno pryč. A s nimi i zdravotní problémy, které mi nadváha způsobila,“ pochvaluje si Martin.

„V tomto těle se ve všech směrech cítím dobře. Klesl mi tlak, nemusím už užívat léky na cholesterol a dnu. Dokonce už hravě doběhnu autobus, což s tím pupkem dřív moc nešlo,“ raduje se.

Právě díky tomu, že zhubl, si na taneční ‚věneček‘ své dcery mohl obléci svatební oblek, který měl na sobě před dvaceti lety. „Taky jsem si pořídil nové plavky. Mám radost, že už si ve vodě nepřijdu jako hroch,“ usmívá se dnes už štíhlý muž.

„Léto mám moc rád, je to čas grilování, houbaření, procházek krajinou a prima zmrzlin. „Objevil jsem recept na zmrzlinu ze sýra cottage a mraženého ovoce. Překvapilo mě, jak je to dobré. Jasně, chuť k jídlu mi zůstala, ale už vím, jak se sebou pracovat, co si můžu dovolit a co už je za hranou. Zkuste to taky, najděte si důvod a jděte do toho. Pocit, kdy se tělu a vlastně i psychice uleví, stojí za to.“