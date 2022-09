Alenu děsila představa tuku, který obaluje orgány. Shodila 10 kilogramů

„Přestože jsem neměla velkou nadváhu, pohled do zrcadla mě ujistil, že už zase nejsem štíhlá. Navíc jsem měla vysoký viscerální tuk. Představa, jak se mi jím obalují vnitřní orgány, mě děsila. Mám za sebou operaci páteře, nikomu bych nepřála to probuzení po narkóze, když jsem bolestí nemohla popadnout dech a čekala jsem, až mě napojí na kyslík. Brrr! I tahle vzpomínka mě utvrzovala v tom, že zatímco někomu pár kil navíc nevadí, pro moje tělo je to špatně,“ říká Alena, která začala s hubnutím už před osmi lety, kdy se jí podařilo dostat se z 81 na 69 kilogramů.

Alena před proměnou

„Cítila jsem se tenkrát skvěle a dva roky jsem si tu váhu držela. Jenže, i když jsem denně nachodila 5 až 10 kilometrů, přibírala jsem. Své v tom určitě hrála i menopauza. Bála jsem se ale, že bych se mohla postupem času dostat klidně i na metrák, a to jsem při svých potížích s páteří nemohla dopustit. Vzpomněla jsem si na Katku Fárkovou, výživovou poradkyni, ke které jsem se kdysi dostala úplně náhodou, a zavolala jsem jí. Souhlasila se schůzkou a já se za ní rozjela. Změřila mě a zvážila na speciální váze a já se zase vyděsila. Nešlo ani tolik o váhu, ale o vnitřní tuk. Měla jsem ho opravdu hodně. A to byl asi ten největší impulz k tomu, že jsem znovu začala hubnout,“ vysvětluje sympatická dáma, která se pustila od února do května 2022 do hubnutí a shodila krásných 10 kilogramů.

Dnes radím jiným ženám

„Šlo to úplně nenásilně, cítím se výborně, a hlavně jsem se naučila zdravě jíst. Dřív jsem neměla na jídlo čas, dojídala jsem se vlastně až večer. No, a ke kafíčku muselo být vždy něco sladkého. Teď jsem začala jíst víc zeleniny a ovoce, omezila jsem sladkosti, téměř jsem přestala pít alkohol. Doplnila jsem protein, kolagen, antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny. A to, že občas zhřeším, se do mé váhy nepromítá,“ usmívá se Alena s tím, že se vždycky s kamarádkami při procházkách v lese hecovaly, že se pustí do změny, ale tu opravdovou změnu životního stylu si musí každý v hlavě nastavit sám.

Pár triků Méně soli

Nadbytečný příjem soli způsobuje zadržování vody a zvyšuje krevní tlak. Oželte proto chipsy a slané oříšky. Sváteční vínko

Víno, pivo a další alkohol jsou nejen plné prázdných kalorií, ale zvyšují také chuť k jídlu. Takže opatrně s nimi.

„Hlavní přechod ke zdravému životnímu stylu jsem sice nastartovala sama, ale navzájem jsme se podporovaly i s ostatními děvčaty z Katčiny facebookové skupiny Nitro efekt pro život. Tahle nová životní cesta mě moc baví a Katce se skupinou pomáhám. Už mám i první svěřenkyně, o které se pod dohledem Katky starám. Ženy se na mě obrací samy, protože vidí, že to funguje. Radím jim podle toho, co jsem si sama vyzkoušela na sobě. A kromě jídelníčku jim radím i s pohybem. A nemusí to být zrovna fitko. Když počasí dovolí, denně chodím do lesa. Mám to štěstí, že je jen kousek od našeho domu. Snažím se také plavat, cvičit jógu a v zimě lyžovat,“ vyjmenovává své aktivity Alena. A jak trávila jako dítě letní prázdniny?

„Jezdila jsem na malý statek k babičce a dědovi, kteří měli krávy, prasata, králíky a slepice. Pamatuju si, jak děda zapřáhl krávy, nasedli jsme spolu na žebřiňák a jeli na pole. Nejšťastnější jsem byla, když mi děda za odměnu předal opratě a já mohla kočírovat krávy. Když jsme se vrátili po celém dni z pole, museli jsme nosit kýble s vodou, aby se krávy napily, a já si je přitom hladila. A pak jsem se přesunula do další vesnice, kde bydlela druhá babička s dědou. Děda brzy ‚odešel‘, ale pamatuju si, že byl moc hodný. A babičku, po které mám druhé jméno Magdalena, jsem moc milovala, strašně mi v životě pomohla. S láskou vzpomínám, jak mě občas brala s sebou do obchodu, kde pracovala, a já se tam za pultem cítila děsně důležitá. Také jsem jezdila s tetou a strejdou z Kralup v létě na hausbót a v zimě na hory do Černého Dolu. Prázdniny s rodiči jsem pak trávila v kempech pod stanem, třeba i u moře v Bulharsku,“ vzpomíná žena narozená ve znamení Býka, která svého manžela potkala při volejbale.

Alena shodila 10 kilogramů a cítí se skvěle

Z velikosti 38 jdu do kolen

„Máme dvě děti, Daniela a Markétku. V těhotenství jsem výrazně nepřibrala, na mé nadváze se podílela spíš špatná životospráva. Dnes vážím 62 kil a jsem spokojená. Můžu si obléct věci, které obepínají postavu a nikde mi nevylézají faldy. Když jdu nakupovat a prodavačka řekne, ať si neberu velikost 40, že mi bude stačit 38, tak jdu do kolen. Tuhle velikost jsem měla snad na druhém stupni základní školy,“ směje se Alena, která ráda pracuje na zahrádce.

„Mám tam okrasné keře a květiny, ale před pár lety jsem začala pěstovat rajčata, papriky, okurky a pro vnučku Natálku a dceru mám i záhon jahod. Dokud je teplo, bydlíme na chatě, kde máme kamarády, takže grilovačky jsou u nás pořád. Maso, zelenina, sýry. Grilovat se dá i zdravě a přitom chutně.“