Eva shodila 45 kilo. Mám velikost S a muži se za mnou zase otáčejí, říká

„Ovšem nejen to! Vždyť já se ve čtyřiceti věčně zadýchávala a říkala si, co bude za deset či dvacet let? To už se asi ani nehnu,“ přiznává Eva.

„A pak přišel leden 2019 a já šla jako každý den pro děti do školy a během cesty jsem na náměstí ve Svitavách uviděla dveře, na kterých byla upoutávka na dietní program. A já si řekla: Teď, nebo nikdy. Ono nebylo na co čekat! Ještě ten den jsem zavolala výživové poradkyni a měla jsem štěstí, protože se mi ozvala moc milá dáma. V ten okamžik začala moje velká životní proměna,“ vypravuje sympatická mladá žena, která se do nového životního stylu pustila s upřímným odhodláním.

Tipy Ulevte střevům:

Ženy po čtyřicítce se často cítí nafouknuté a mají pocit plného břicha. Zařaďte více vlákniny a vynechte bílé pečivo, alkohol a uzeniny. Buďte realista:

Zhubnout se dá v každém věku, ale zůstaňte na zemi, dvě kila měsíčně je akorát.

„Inspiraci jsem brala hlavně od mé báječné výživové poradkyně Jany Zapletalové. Byla mi v tu dobu největší oporou a doteď je. Jsme spolu v neustálém kontaktu, stala se mým blízkým člověkem. Můžu se na ni vždycky a s čímkoliv obrátit. Musím ale přiznat, že jinak to nebyla vyloženě procházka růžovým sadem, protože jsem z celé naší rodiny držela dietu jenom já. Vaření a veškerá příprava jakýchkoliv pokrmů v domácnosti pro ostatní členy rodiny pro mě byla velkou a těžkou zkouškou a sebeodříkáním,“ vzpomíná Eva.

„Nikdy jsem ale ani na minutu nezaváhala. Každopádně jsem začala víc přemýšlet o tom, co a kde sním. A začala jsem jíst pravidelněji, častěji a zdravěji,“ říká Eva, která přestala pít sladké limonády a slazenou kávu a zařadila víc čisté vody, čaje a ovocných šťáv.

Neměla jsem na sebe čas

Z jídelníčku vyřadila bílé pečivo a začala jíst žitné, přidala víc zeleniny a zvýšila i příjem bílkovin. Jinak jí všechno, ale dává si menší porce. A ke kávě si ráda pochutná na malé sladkosti. A jak ji vnímala rodina?

Eva před proměnou vážila 110 kilogramů.

„Měla jsem velkou podporu kamarádů, přátel a známých. Popravdě, členové mojí rodiny mi ze začátku moc nevěřili, na druhou stranu mi ale hodně pomáhali. A já to vážně dokázala. Ze 110 kilo jsem se dostala na krásných 65 kilogramů. A pomohl mi v tom i pohyb, i když jsem nesportovala nijak horlivě. Tři děti a rodina, to vše mě plně zaměstnávalo, musím ale přiznat, že někdy jsem byla taky trochu líná. Jinak ráda jezdím na kole a plavu. Nejenže u toho vykonávám fyzickou aktivitu, ale člověk je chvíli sám se sebou, vyčistí si hlavu a má dost času přemýšlet,“ pochvaluje si máma tří dětí, která jako holka vyrážela na tábory a různé dětské akce a soutěže.

„S rodiči jsme jezdili na dovolenou. U moře jsem ale nikdy nebyla a ráda bych se tam jednou podívala. Nejlépe jsem se ale vždy cítila u své babičky, za kterou jsem jezdila na kole. Vždycky jsem si s ní o všem vyprávěla a svěřovala jsem se jí. Dávala mi rady do života a já jí s láskou naslouchala. Nikdy nezapomenu, jak jsme spolu večer v posteli vedle sebe ležely a vyprávěly si o všem možném. Tolik jsme se nasmály!“ vzpomíná s nostalgií Eva, která měla jako holka hezkou postavu.

„Byla jsem štíhlá, tak akorát. Dokázala jsem být jak neslušná rebelka v džínách, tak princezna v šatech. Nosila jsem brýle, což mi trochu snižovalo sebevědomí. Tenkrát nebyl takový výběr, dnes jsou brýle módním doplňkem. S manželem jsme se poznali na zábavě jako mladí středoškoláci. Byl to jeden z mých prvních kluků. Už jsme spolu zůstali.“

„Máme společně tři děti, jednu dceru a dva syny: Simonku, Jana a nejmladšího Filípka. V každém těhotenství jsem přibrala přes 10 kilo a po porodu šla váha trochu dolů u prvního dítěte, pak už moc ne. Neměla jsem moc času, nestarala jsem se o sebe. Jen o děti a o manžela, jak chodím a vypadám, mi bylo v té době jedno,“ přiznává štíhlá žena, která našla samu sebe.

„Dneska už je to jiné, o nakupování bych mohla mluvit třeba hodiny. Nikdy jsem si nekoupila tolik krásného luxusního oblečení jako teď. Mám velikost S a můžu si koupit všechno. Ale hlavně o sebe více pečuju, chodím ke kadeřnici, sem tam si zajdu taky na manikúru a pedikúru. Je to už tři roky, co jsem zhubla, a váhu si držím. A ty roky ve štíhlém těle byly plné zážitků a dobrodružství, nikdy jsem se necítila tak skvěle, procházím teď nejhezčím obdobím svého života.“

Evě se za rok podařilo shodit neuvěřitelných 45 kilogramů.

Muži se za mnou otáčejí

A co dalšího sympatickou maminku na její pro měně těší? „Nebudu zapírat, i muži se za mnou otáčejí. Cítím se skvěle, volně, svobodně, sexy a přitažlivě. A to tady máme léto, teplo, sluníčko, šaty, koupání. Co k tomu dodat? S dětmi chodíme na různé výlety, bez toho to nejde. S dcerou, která je vyučená zahradnice, pečujeme o naši zahrádku. Rádi sedíme o prázdninách, když jsou teplé letní noci, s dětmi venku. Grilujeme a opékáme ryby, steaky, kuřecí, vepřové a hovězí maso, ale vychutnáváme si taky grilovanou zeleninu nebo sýry, na grilu je báječné zkrátka všechno. Léto budiž pochváleno.“