Šlo to, ale dřelo to, vzpomíná Milena. Za půl roku shodila patnáct kilo

„Nemám nic proti plným křivkám, některým ženám to vyloženě sluší, jenže já už měla skoro větší břicho než prsa – a to mi tedy moc hezké nepřišlo. Přitom jsem jako slečna bývala štíhlá, i když jsem si občas dala chleba se sádlem a s cibulí nebo škvarky. V té době jsem jezdila na koni, chodili jsme s partou pěšky po zábavách i několik kilometrů tam a zpátky. To se štíhlá postava udržovala sama od sebe,“ vypráví Milena.

„Po dětech jsem sice asi jako každá žena nějaké to kilo nabrala, ale vždycky se mi podařilo dostat zpět na přijatelnou váhu. Dceři jsem tenkrát vařila bezlepkovou dietu a vlastně jsem s ní ta jídla sama jedla. V té době jsme taky měli zahrádku a pěstovali jsme zeleninu, kterou jsme hodně konzumovali. Díky tomu všemu jsem vlastně až do přechodu neměla s váhou žádné větší potíže,“ říká Milena a dodává, že pak to šlo stylem „jde to, ale dře to“. No, a jak léta přibývala, oblečení se jí nějak podezřele sráželo.

„Velká změna ovšem nastala v roce 2019, kdy jsem se rozvedla s manželem, se kterým jsme byli od roku 1975 a máme spolu děti ve věku 41 a 45 let, a dokonce už i dvě dospívající vnučky a vnuka. Když jsme se rozcházeli, bylo mi úplně jedno, jak vypadám, a cpala jsem se ze žalu vším, co se nabízelo, včetně sladkostí. S kamarádkou jsem jezdila několikrát do roka na různé dovolené, kde jsem si dopřávala dobrého jídla i pití bez omezení, a kila navíc byla na světě. Pořád jsem se ale cítila ‚jakž takž‘ a nemyslela na to, co bude dál, co přinese stárnutí,“ přiznává sympatická žena narozená ve znamení Vodnáře.

Zavázat si boty? To nešlo!

Z takového způsobu života se Mileně zhoršil zdravotní stav. „Jsem astmatik a mám vysoký krevní tlak, špatně se mi dýchalo při chůzi do schodů i po rovině, dělalo mi problém třeba se jen ohnout, abych si zavázala boty, a při sebemenší činnosti jsem se potila. Díky lékům a částečnému sebezapření jsem ty neduhy pokořila, zdravíčko nějakým způsobem fungovalo a já ‚přežívala‘. Pak jsem si ale jednoho dne řekla, že chci vypadat jako člověk, a pustila jsem se do hubnutí.“

Milena před proměnou.

„Vybrala jsem si k tomu na pomoc výživového poradce Aleše Havlíka. Změna, kterou mi doporučil, se udála hlavně v jídelníčku. Začala jsem jíst hodně zeleninu, zrušila jsem přílohy. Kávu a vínko mám ráda, to jsem si vzít nenechala. Taky jsem chodila na delší procházky, protože sportu se věnovat nemůžu. Mám kolenní implantáty, výměny menších kloubů na rukách a nález na páteři, to všechno mi brání cvičit, jezdit na kole nebo třeba i plavat,“ konstatuje Milena s tím, že lepší už to nebude, leda tak možná v příštím životě.

Těch 15 kilogramů, které shodila, jejímu tělu však zásadně ulevilo – a toho si moc cení. S pohybem na tom ale vždycky špatně nebyla, v dětství ho měla dost.

„Vyrůstala jsem na vesnici a ráda vzpomínám, jak jsme jako děti chodili sbírat do lesa borůvky, maliny, houby a brigádně za peníze taky jahody. To bylo super, těch jahod jsme se při sběru najedli dosyta a bez obav, že nás někdo chytí, a ještě jsme dostali výplatu. Jako holka jsem o prázdninách jezdila taky na dětské tábory, kde jsem poznala nové kamarády a zažila spoustu fajn letních dní. Jídlo mi tam chutnalo, snědla jsem vždy všechno, co nám kuchařky uvařily,“ vzpomíná dáma, která nás velmi překvapila a ujistila, že zázraky se dějí i lidem po šedesátce. V roce 2021 se Milena totiž vdala, zažila druhou svatbu s tím samým mužem.

Staronový manžel

„Po druhém sňatku jsme si začali plnit všechno, na co nebyl při podnikání čas a co jsme zanedbávali takovým způsobem, až došlo k rozvodu. Náš život je jak z romantického filmu, jezdíme spolu po dovolených a jsme šťastní. Loni jsme byli v Egyptě, třikrát jsme se podívali do Turecka, Maďarska a letos do Chorvatska. Navštívili jsme termály ve Slovinsku i v Čechách. Teď na podzim nás čeká zase Slovinsko a Turecko a nesmí chybět Morava a vínko,“ vypočítává Milena a dodává, že na dovolených je strašně moc lákadel.

Milena zhubla za půl roku 15 kilogramů.

„Jasně, že jsem to kolikrát nevydržela. Když se ale zdravě naštvu, neznám bratra. Hrocha už dělat nechci, a tak si s mužem zdravě vaříme, já shodila těch 15 kilo a manžel 8 a je nám hej. Mně osobně zmizely hlavně potíže s dýcháním a taky už se nestydím svléknout do plavek,“ dodává Milena.