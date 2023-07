Pupek už na jevišti neukazuju. Lukáš shodil sedmnáct kilogramů

„Mám ohromnou radost z toho, že jsem nepolevil. Ono to soukání se do kostýmů na vystoupení se Screamers nebyla žádná sláva. Když už jsem se přece do kostýmu vešel, připadal jsem si v něm jako jitrnice. Při každém nádechu mě přepadal strach, že na mně praskne.“

„Byly i časy, kdy jsem se do šatů nenasoukal vůbec, takže naše kostymérka měla ‚obrovskou radost‘, že musí kostým přešívat. A taky mi vadil pohled do zrcadla,“ zavzpomínal svého času Lukáš, kterého děsila představa, že svůj pupek bude ukazovat na jevišti.

Žádné až zítra

„To mě donutilo zhubnout. Jednoho rána jsem prostě vstal a řekl si, že dneska je ten den, kdy musím začít. A začal jsem HNED. Žádné až zítra! Místo vody se sladkým sirupem jsem si dal vodu čistou a hemenex při snídani vystřídal bílý jogurt s müsli. A zjistil jsem, že to není zas až tak špatné. Pročetl jsem si pár rad na internetu, poradil se s kamarády a blízkými a zkusil si z toho vybrat to podstatné,“ vyprávěl nám loni sympatický muž, který postupně změnil celkový životní styl.

Najednou začal o jídle víc přemýšlet a před tím, než vyrazil na nákup, si v hlavě srovnal, co vlastně potřebuje, a bez čeho se naopak obejde.

„V mém nákupním košíku se najednou objevilo víc čerstvé zeleniny a daleko míň sladkostí a pečiva. A hlad po náročném představení zahnaly odlehčené tvarůžky. Hlavně jsem začal pít víc vody. Víno ale v mém životě zůstalo, to mám velmi rád. I lékaři přece tvrdí, že sklenička denně je pro zdraví. Akorát neříkají, jak ta sklenička má být velká. Naštěstí jsem při výšce sto osmdesát centimetrů vážil devadesát dva kilo. Nešlo tedy o vyloženou obezitu, ale spíš o srovnání váhy. Potřeboval jsem sundat zhruba deset kilo. Nakonec jich bylo třináct.“

„Kluci ze skupiny se mnou drželi basu a jedli to, co já. Nikdy mě neprovokovali a nenabízeli sladkosti. Když po mně dřív něco chtěli, nosili mi jako ‚úplatek‘ čokoládku. Teď mi nosí mrkve. Musím přiznat, že vážně obdivuju všechny, kteří dokázali shodit třeba i třicet kilo a víc. Opravdu klobouk dolů,“ hodnotí úsilí ostatních hubnoucích Lukáš, který za ten rok, co jsme se neviděli, zvládl sundat další čtyři kila a dostal se na ideální váhu sedmdesát pět kilo.

Přitom jako kluk miloval koprovou omáčku od babičky a u mámy mu zase chutnala smažená jídla a čerstvé buchty s tvarohem. I přesto byl tehdy štíhlý. Nevysedával totiž u počítače ani mobilu, ale běhal venku. „Loňské léto jsem na tom byl podobně. Hodně času jsem trávil s kamarády, navštěvoval příbuzné a vystupoval se Screamers. Co se mých pohybových aktivit týče, rád plavu a občas si zajdu do fitka a sauny. Pořád platí, že si při sportu krásně pročistím hlavu.“

Ve víru velkoměsta

„Dřív jsem chodil hodně do schodů, protože u nás v domě nejezdil výtah. To se dnes naštěstí změnilo. Výtah už máme a občas ho i využívám. Běhat s nákupem nahoru mě totiž brzy omrzelo. To se radši jdu proběhnout někam do přírody,“ usmívá se umělec.

Na podzim připravuje nový program pod názvem Ve víru velkoměsta. „Ten ale bude docela technicky náročný. Naštěstí je naše práce zároveň i plná zábavy,“ pochvaluje si Lukáš.

Plavání v moři

„Během příprav zažíváme spoustu srandy, takže nám ani nepřijde, že pracujeme. Spíš se bavíme. Ty nejlepší nápady často vznikají při obyčejném posezení. A já jsem rád, že se po zhubnutí pořád držím ve formě, i po jevišti se mi běhá líp. Mým cílem je nikdy neztratit naději a chuť tvořit,“ říká Lukáš odhodlaně.

„Těším se i na léto, moc rád bych se podíval k moři do Tunisu. Měl by to být klasický relaxační pobyt. Mám v plánu hodně plavat, abych si udržel postavu, užívat si vynikající jídlo, pít dobré nápoje a prozkoumávat historické památky. Zajímám se taky o kulturu v cizích zemích, inspiruje mě při tvoření našich vystoupení,“ popisuje Lukáš, který nám během vyprávění stačil připravit svoje oblíbené indické jídlo ze zelených fazolek.

A na závěr nám na ně prozradil recept, který dostal od svého kamaráda Sergeje: „Na rozpáleném oleji orestujte římský kmín, garam masalu či kari a lehce osolte. Po pěti minutách přidejte uzené tofu a ještě pět minut opékejte na mírném ohni. Nakonec přihoďte nakrájenou cibulku a po dalších pěti minutách i pokrájené fazolky. Celou směs pak nechte podusit, dokud fazolky nezměknou. Dobrou chuť!“