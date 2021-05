Nejvyšší čas začít se hýbat. Stačí i deset minut denně

Podle aktuálních průzkumů, které prezentovala Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, uvedly dvě třetiny Čechů, že se ani před pandemií nevěnovaly pravidelnému pohybu. A lockdown vše zhoršil – počet kroků, které uděláme za den, klesl o třicet procent. Zato čas strávený sezením vzrostl na osm a půl hodiny denně.

A třicet pět procent lidí za poslední rok přibralo na váze, přičemž už předtím jsme patřili k těm „prostorově výraznějším“ národům.

Alarmující údaje

„Poslední data z konce roku 2020 ukazují, že nadváhou u nás trpí třicet osm procent lidí a obezitou dalších dvacet osm procent, celkem se tedy s nadměrnou tělesnou hmotností potýká šedesát šest procent Čechů,“ říká obezitolog Martin Matoulek z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Nedostatek pohybu a kila navíc spolu bezprostředně souvisejí, přičemž obojí výrazně zvyšuje riziko zdravotních komplikací včetně nemoci covid-19. Zanechte tedy výmluv a začněte – radši pozdě než nikdy.

Venku i doma

Zkuste si pro začátek „naordinovat“ hodinu denně venku. Samozřejmě tam, kde je co nejméně lidí, co nejčistší vzduch a co nejvíce zeleně. Nezáleží na tom, zda budete běhat, cvičit, skákat přes švihadlo či pracovat na zahradě. Určitě byste měli chodit.

„Pro redukci hmotnosti o zhruba dvě kila za měsíc je třeba absolvovat denně chůzi v trvání padesát až osmdesát minut nebo šest až deset tisíc kroků, v závislosti na věku – čím jste starší, tím méně. Zdatnějším lze několikrát v týdnu doporučit běh nebo jízdu na kole po asi třicet až pětačtyřicet minut s intenzitou způsobující mírné zpocení,“ radí profesor Václav Bunc z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

Pohybu se věnujte i doma – nemusíte si hned zařizovat tělocvičnu. Poslouží třeba nízká stolička. Když na ni budete tři minuty svižně stoupat jako na schody a zapojíte u toho paže a trup, vydá to za zhruba čtvrt hodiny rychlé chůze.

Obrovské možnosti nabízí jóga, která zlepšuje kondici těla i duše. A kromě toho si můžete na internetu vybrat spoustu online lekcí nejrůznějších typů cvičení.

Pro ty pohodlnější

Skvělý je gymnastický míč. Když na něm sedíte, musíte stále udržovat rovnováhu, čímž zlepšujete koordinaci pohybů a posilujete střed těla, tzv. core. Hodí se pro jakýkoli typ cvičení, pro rehabilitaci, seniory i těhotné ženy.



„Při výběru velikosti míče dbejte na to, abyste při sedu měli kolena ohnutá v tupém úhlu a aby byla o trochu níž než pánev,“ radí Deana Čápová, marketingová manažerka Hervis Sports.

Výborná je také balanční podložka – i ta se při cvičení používá k posílení rovnováhy a k aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Hodí se ale i k sezení, třeba u pracovního stolu – automaticky podsazujeme pánev, což je základ správného držení těla.

Deset minut denně

Je prokázáno, že i o tak málo zvýšit pravidelnou dávku pohybové aktivity výrazně prospěje zdraví. Co třeba se dá za tu dobu stihnout?

● Zdolat kilometr svižnou chůzí či na koloběžce.

● Provést oblíbenou jógovou pozici s dechovým cvičením.

● Vsedě na gymnastickém míči si protáhnout záda.

● Vleže s nohama nahoře „šlapat na kole“.

● Udělat si malou rozcvičku na balanční podložce.