Kardio cvičení má pro tělo mnoho zdravotních benefitů. Znáte je?

Shazování kil je podle odborníků jen špičkou ledovce při výčtu jednoznačných plusů kardio aktivit. Benefitů pro zdraví mají nespočet.

Tím nejdůležitějším je stoprocentně příznivý vliv na naše srdce. Je to totiž sval. A aby sval správně fungoval, musí pracovat. Jestliže mu nedopřejete, co potřebuje, začne ochabovat. V takovém případě jste už jednou nohou v čekárně u lékaře. Přitom tomu tak rozhodně nemusí být.

Kardio pro všechny

Nikomu není kardio zapovězeno. Každý si může najít typ cvičení, které odpovídá jeho kondici. Kromě pravidelných procházek a výšlapů do schodů si do pohybového schématu přidejte ještě něco navíc.

Protože kromě srdce tím pozitivně rozhýbete i metabolizmus, vyplaví se endorfiny, které mají pozitivní dopad na naši náladu. Zároveň se také uvolňují hormony, které snižují chuť k jídlu.

V neposlední řadě takový pohyb zvyšuje schopnost svalů využít glukózu, tedy máte hladinu cukru pod kontrolou.

Začněte hned

Může to být chůze, běh, kolo, plavání, box, skákání přes švihadlo, výkopy kolen do výšky… Dělejte, co vás baví. Ale začněte s tím hned. Nikoliv až příště, zítra… Znáte to.

Zároveň si pro začátek udělejte plán. Optimálně týden dopředu. Při cvičení nevynechávejte zahřátí a protažení. Během pohybu pak zvyšujte a snižujte intenzitu. Budete tak spalovat ještě lépe. A hlavně se nevzdávejte, výsledky se dostaví jen při pravidelnosti.

Proč si z kardio cvičení udělat zvyk?