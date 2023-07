Andrea zhubla 30 kilogramů. Dokázala to až s pomocí odborníků

„Moji obezitu zapříčinila především spousta práce, špatná životospráva a nedostatek spánku. Během dne jsem většinou málo jedla, a když jsem přijela navečer domů, měla jsem chuť úplně na všechno. To jsem pak najednou spořádala vše, co jsem si přes den odepírala. V necelých padesáti letech jsem vážila sto třicet pět kilo,“ vypráví Andrea.

„Hubnout jsem začala hlavně ze zdravotních důvodů, a to nejen kvůli sobě, ale taky mé rodině a třem vnoučatům. Opravdu mi nebylo příjemné lapat po dechu po deseti minutách našich společných aktivit,“ přiznává Andrea, které kamarádka řekla dietním programu, kde by jí mohli pomoct. Po dlouhém přemlouvání a bezpočtu výmluv se Andrea nakonec rozhodla hubnutí s odborníkem vyzkoušet.

Začal se jí měnit svět

„Moje poradkyně Iveta mě od začátku velmi silně motivovala a stála při mně na sto procent. Hned zkraje mi taky vysvětlila, kde dělám zásadní chyby. Mým největším problémem byla nepravidelná strava a nedostatek odpočinku.“

„Iveta mi sestavila jídelníček na míru, který mi pomalu začal měnit svět. Došlo mi, že jsem často hledala pouze výmluvy, ne řešení. Věděla jsem, že to dokážu, a dokonce se na to i těšila. Hlavně jsem ale nebyla a nejsem sama. Jsme tým. Svěřit se do péče výživové specialistky bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ je přesvědčená sympatická žena narozená ve znamení Berana, která se stravuje zdravě, ale nic nepřehání.

„I já mám někdy chuť na sladké a na dobrou svíčkovou. Ráda se sejdu s přáteli na kávu a dám si skleničku bílého vína. Proč ne? Důležité je, že nevybočuju z nového životního stylu, který je nejen plný zeleniny, ovoce a zdravějšího jídla, ale i pohybu.“

„Měla jsem bohužel úraz, takže u mě nehrozí žádné adrenalinové sporty. Zpřetrhané vazy v koleni už trvale omezily můj pohyb. Sice nemůžu běhat, lyžovat ani jezdit na bruslích, ale co. Vždyť přece existuje i spousta jiných aktivit. Skvěle si to vynahradím plaváním, jízdou na kole či třeba delší procházkou v přírodě. Když není zrovna ideální počasí, trénuju doma na chodicím páse. Možností je bezpočet. Pokud má člověk chuť se hýbat, tak může,“ říká na základě vlastních zkušeností Andrea, která je na sport navyklá odmalička. Provázel ji v dětství i dospívání.

Držela diety i půsty

Sportovala poměrně aktivně, rozhodně nebyla lenoch. Hrála volejbal, tancovala v taneční skupině. I přesto ale nebyla nikdy úplně štíhlá.

„Na dětství moc ráda vzpomínám. Mám úžasné rodiče, kteří mne i mého bratra vychovávali ve velké lásce. Věděli jsme, že se na ně můžeme kdykoliv obrátit. Vždycky při nás stáli a byli nám oporou. Dodnes máme krásný vztah. Ten pocit, že jsme stále ‚děti‘, i když mi pomalu táhne na padesát, je k nezaplacení. Rodiče pro mě mají vždycky pohlazení a pochopení, kdykoliv za nimi přijdu. A tomu se nic nevyrovná,“ pochvaluje si Andrea, která se s dietami potýkala už v dospívání.

„Vždy jsem si uvědomovala, že mám plnější ženskou postavu. Tím taky začala moje letitá praxe s držením diet. O dietách všeho druhu a půstech bych klidně mohla napsat knihu. Jenže výsledek byl vždycky stejný. Nejdřív malý úbytek na váze, následovaný rychlým zvýšením tělesné hmotnosti. Vždy jsem měla o pár kilo víc než na začátku diety. A tak jsem se díky jojo efektům dostala až na těch děsných sto třicet pět kilo. K té váze kupodivu nepřispělo těhotenství se synem, kdy jsem nabrala jen deset kilogramů, ale poporodní problémy se štítnou žlázou a později úraz. Kila přibývala postupně, pomalu a já to neřešila. Omlouvala jsem si to tím, že jsem po úrazu a nemůžu cvičit,“ vypráví maminka a už i babička, která pěje chválu i na svého manžela.

Jsou jí velké i boty

„Vždycky mi byl v životě oporou. Nikdy mi neřekl, že bych měla zhubnout. Miloval mě takovou, jaká jsem, a věřte mi, že to se mnou vůbec neměl lehké. Můj muž by mě určitě viděl rád v barvách, ale už se smířil s tím, že v mém šatníku je převážně černá. Jsem ovšem blázen do kabelek, bot a šperků, takže svůj outfit umím oživit. A teď, když jsem sundala dolů čtyři konfekční velikosti, mi jsou velké i boty. To se potom oblečení nakupuje úplně jinak. Rozhodně ale nekončím, ještě stále mám metrák.“

„V hubnutí se proto snažím pokračovat. Chci být zdravá a taky se dobře cítit. Hlady se ale netrápím. Jím pravidelně a mám úplně jinou chuť do života. Těším se i na léto s mužem a vnoučaty, na dovolenou, kolo, bazén. Vše si užiju o to víc, že se o mě nebude pokoušet infarkt, kdykoliv zrychlím krok,“ dodává Andrea.