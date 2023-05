Žravosti jsem se zbavila, říká Leona. Postupně shodila 22 kilogramů

Pravdou je, že za ten čas, co jsme se neviděli, ušla dlouhou cestu za sebepřijetím a sebeláskou. „Zjistila jsem, že líbit se sama sobě je pro mě hodně důležité,“ přivítala nás Leona a hned dodala: „Během covidu jsem se trápila nejvíc. Nikam jsem nechodila, s nikým se nevídala, a tak jsem neměla potřebu pečovat o svůj vzhled. Říkám tomu doba temna, kdy jsme všichni řešili úplně jiné problémy.“ A s čím se nám mladá žena před dvěma roky svěřila?

Pár triků Začněte salátem

Před obědem i večeří si dejte salát ze syrové zeleniny. Zasytí vás, a sníte tak méně hlavního jídla. Rozhýbejte se

Nemusíte hned začít běhat, počítá se i svižná procházka, včetně cesty z autobusové zastávky do práce a zpět.

„Moje postava se mi líbila, ale v devatenácti mi ruplo v bedně a rozhodla jsem se, že hrozně zhubnu. Přestala jsem úplně jíst! Tou dobou jsem už bydlela sama, takže mě ani nikdo nemohl kontrolovat. Moje posedlost hubnutím se stala nemocí, za měsíc jsem sundala dvanáct kilo. Tou dobou jsem konzumovala jen zelené fazolky a hodiny trávila ve fitku. Pak se stalo to, co se stát muselo. Vyčerpaný organismus zavelel dost a přišlo naopak období žravosti. A já to dopracovala na osmdesát sedm kilo, což v mém tehdejším věku a při výšce sto šedesát dva centimetrů bylo fakt příliš,“ postěžovala si nám Leona, která se cítila unavená a taky smutná, protože si podle svých slov připadala jako neforemná brambora!

„Pak se ve mně něco hnulo! Snížila jsem ty obrovské porce jídla na polovinu, přestala se po nocích ládovat kupou sladkostí a začala jsem cvičit podle videí na kanále YouTube. Od té doby nedám dopustit na cvičení s vlastní vahou, lehké činky nebo rezistentní gumu. Bylo fajn, že jsem ze začátku cvičila v místnosti sama, protože nikdo neslyšel, jak u toho funím. Omezila jsem přísun tuků, pečiva i těstovin a začala jsem jíst bílkoviny a spoustu zeleniny. A taky jsem se naučila pít vodu! Dříve jsem si raději dala sladké nápoje a šťávy. Brr! Voda opravdu změnila spoustu věcí k lepšímu, od pleti až po vlasy,“ pochvalovala si před dvěma roky sympatická slečna, která zhubla sedmnáct kilo.

Ženská síla může být inspirativní

Před rokem a půl nastoupila do jedné známé společnosti, kde jako talentovaná malířka obrazů začala animovat vzdělávací videa. A nový kolektiv s sebou přinesl pozitivní změnu i do jejího života.

„S kolegyněmi jsme probíraly, co se nosí a co nám sluší, celkově jsme se hodně podporovaly. Ženská síla je ohromně inspirativní, pokud ženy drží spolu a navzájem si přejí. V práci jsem zase najela na pravidelný stravovací režim. Předtím jsem totiž dělala státnice a trošku jsem nabrala. Vyloženě hrůza to sice nebyla, kila mi šla hlavně do stehen. A taky mám větší prsa, což ale není na škodu. Vyřešila jsem to jednoduše. Začala jsem nosit podpatky a hezké business casual oblečení.“

„A k pravidelné stravě jsem přidala tréninky cvičení Bodypump. Jde o kombinaci silového a aerobního tréninku s použitím zátěžové tyče, kotoučů tří hmotností a raket stepu. Tréninky mě moc bavily a hezky se mi u toho tvaroval zadek, ramena a nohy. Přibrala jsem svalovou hmotu a získala novou sílu. A výsledek se dostavil. Vážím pětašedesát kilo a mám pocit, že mi váha jde dolů tak nějak sama. Třeba se zastaví až na mých vysněných osmapadesáti,“ usmívá se Leona, která má ráda pohyb. Občas vystoupí o pár zastávek dřív a jde do práce pěšky.

Životu jdu naproti

„A oblečení? Konečně jsem si koupila svoji první krátkou sukni v životě. Nosím k ní silonky a jsem nadšená. Taky se těším na léto, až si budu moct vzít hezké šaty. Miluju festivaly, koncerty, kapely. Těší mě poznávat nové lidi a tančit, takže pohybu mám pořád dost. Poprvé v životě dělám to, co mě baví. Jdu životu naproti a rozrážím si cestu. V létě budu jezdit na inline bruslích a párkrát týdně zajdu do posilovny. Loni jsem běhala v přírodě šest kilometrů a letos dám určitě deset. S kamarádkou plánujeme nějakou zajímavou letní cestu po naší republice a možná si vyjedeme i k moři.“

„Rodiče mají zahradu se slepicemi, taky kočku a dva psy. Zrovna jsme si pořídili štěňátko čivavy, jmenuje se Buddy a je to nejlepší pejsek na světě, takže teď budu mít na procházky i báječného společníka...“ ukazuje nám mrňavého pejska kreativní slečna, která tvoří digitální ilustrace.

„Mojí srdcovkou je však klasická kresba. Na vysoké škole jsme měli hodiny akademické kresby a teď bych se ráda přihlásila na kurzy a začala dělat to, co mě od srdce baví. A pokud budu spokojená na duši, věřím, že nebudu mít potíže ani s hmotností.“