Hubnu pro lepší pocit, říká Kateřina. Shodila už 19 kilogramů

„Bylo na čase! Děti už mi začínají pomalu odrůstat a k tomu jsem se vrátila zpátky do pracovního procesu. Chtěla jsem mít trvalý lepší pocit ze sebe samé. Navíc jsem zatoužila vrátit se k jízdě na koni a nechtělo se mi shánět větší rajtky a odolnějšího koně. Jezdectví, s nímž jsem začala krátce poté, co trochu odrostl můj prvorozený syn, pro mě představovalo dokonalou formu pohybu. K tomu jsem se učila vzájemné důvěře a respektu k velkému a zároveň plachému zvířeti, to všechno uprostřed krásné přírody,“ vzpomíná Kateřina, která při své výšce sto osmdesát šest centimetrů vážila devadesát osm kilo a bála se, aby za čas neměla přes metrák.

Pár triků Dejte na kvalitu

Nadřaďte kvalitu potravin nad kvantitou. Povyšte jídlo na umění, jezte pomalu a pokrm si vychutnávejte. Bavte se pohybem

Najděte si pohyb, který vás bude bavit, a pravidelně se mu věnujte. Pohybové aktivity ale střídejte. Tělo si totiž na jednostrannou aktivitu rychle zvyká a pak na ni přestává reagovat. Nebuďte sami

Říká se, že ve dvou půjde všechno líp. I hubnutí. Choďte běhat nebo cvičit třeba s kamarádkou.

Proto se rozhodla, že se vydá cestou zdravého životního stylu. Když sháněla dárek pro své blízké, náhodou se setkala s výživovou poradkyní Lucií Kaislerovou. „Popovídaly jsme si a po nějakém čase a zralé úvaze jsem ji kontaktovala. Teď v tom jedeme spolu. Vysvětlila mi vše ohledně jídelníčku a vhodných životních návyků a já za ní každé dva týdny začala dojíždět do poradny v Horních Měcholupech.“

„Během konzultací jsme probraly, jak si vedu, Lucie zkontrolovala úbytek na váze a vždycky mě pochválila. To byl největší hnací motor a motivace,“ přiznává sympatická žena, která se zaměřila na pravidelnost ve stravování a začala víc myslet i na složení jídla.

Pohyb, u něhož se zasmějeme

„Je pravda, že ostatním členům domácnosti jsem musela začít vařit jiné pokrmy a v jinou dobu než sobě. Ne každému to vyhovovalo, ale zvládli jsme to. Já osobně si ráda zpestřuju život novými surovinami i chutěmi a zjišťuju, že mi to zároveň přináší i nový impulz do života. Nová strava mě prostě baví. Do jídelníčku jsem přidala třeba žampiony, víc mořských ryb a spoustu druhů zeleniny, které teď kombinuju. Nevěřila bych, kolik různých jídel a chutí se dá ze zeleniny připravit.“

„A jestli si dám občas nějakou dobrotu? No jasně! Myslím, že kafe s mlékem, kousek hořké čokolády či sklenka dobrého vína k životu patří. Jen je potřeba je konzumovat s mírou,“ usmívá se Kateřina. A pochvaluje si, jaké má štěstí i na blízké lidi, kteří ji po celou dobu hubnutí podporovali. „Vzájemně se inspirujeme recepty, špičkujeme, povídáme si o kombinaci jídel, probíráme vhodné kuchařky. Při hubnutí jsem ale rady a doporučení ohledně jídla a nepovolených surovin neporušovala, to by mi Lucie dala.“

Skeptiky si prý k tělu nepouštěla. „Troufám si říct, že jsem člověk se zdravou sebereflexí. Motivovala jsem se hlavně kvůli sobě. A byla jsem úspěšná, shodila jsem devatenáct kilo! Samozřejmě mi v tom pomohl i pohyb, který jsem si naordinovala. Začala jsem pravidelně plavat, přes den spolu s dětmi, po večerech i sama. Skvělé byly i pochody s hůlkami nordic walking, perfektně mi srovnaly tělo. Doma pak cvičím jógu nebo tančím s dětmi, to je taky báječný pohyb, u kterého se navíc zasmějeme,“ chválí si své nové aktivity žena narozená ve znamení Vah, která vyrůstala na sídlišti na okraji Prahy.

„Hned za domem byl pěkný kopec a kousek dál táhlé louky s lesem a potokem, kam jsme se s mými dvounohými i čtyřnohými kamarády vydávali na procházky přírodou.“

O několik čísel menší oblečení

Od dětství byla Kateřina mezi vrstevníky vyšší a sportovnější a jako dívku se štíhlou postavou ji poznal i manžel. Jenže těhotenství všechno změnilo! „Moji postavu po dětech muž snášel špatně, což mi moc nepřidávalo na sebevědomí. Máme tři děti. Nejstaršího syna Štěpánka a dvojčata Terezku a Davídka. Největší váhový přírůstek přišel po prvním porodu, ale to už je pryč. Teď se zase líbím sama sobě a jsem na sebe hrdá. Je milé, když mě někdo pochválí, a hlavně mě těší, že se v pohodě dostanu do o několik čísel menších oděvů. Výběr oblečení pro vysoké lidi je dost omezený, tak se asi budu muset zeptat modelek, kde nakupují ty krásné šaty pro vysoké ženy,“ vtipkuje trojnásobná maminka, která už se nemohla dočkat jara.

„Ráda se obklopuju svěží zelení a moc dobře mi dělá práce na zahrádce. Zvlášť když jsou vidět výsledky, které přinášejí radost i ostatním. Pěstuju rajčata, cukety, dýně a papriky. Ona taková grilovaná domácí zelenina má božskou chuť. Teď se těším na vše, co přinese jaro a léto prožité s rodinou, baví nás dlouhé teplé letní večery a rádi chodíme na hříbky. Být ve společnosti svých blízkých je pro mě nejvíc.“