Cítím se o dvacet let mladší, říká Marta. Shodila 10 kilo a vyhlíží lásku

Rozhodující pro ni byl pohled do zrcadla. Viditelně nabrala. „Sužovala mě únava, zadýchávala jsem se do schodů a XXL oblečení, které mi jediné padlo, mi připadalo už na hraně,“ vzpomíná Marta.

„Jasně, že jsem chtěla se sebou něco udělat, ale přišla jsem si tak trochu jako kněz, který káže vodu a pije víno. Už dvacet let pracuju v lázeňství a svým klientům doporučuju, jak mají zhubnout a dodržovat zdravý styl života. Já přitom kynula mnohem víc než někteří z nich.

Proto jsem se rozhodla, že na sobě začnu pracovat a půjdu jim příkladem,“ vrací se do minulosti žena, které ke štíhlému tělu částečně dopomohla i její profese. Jako certifikovaná výživová poradkyně měla v lázních k dispozici speciální přístroj, na němž si ze všeho nejdříve provedla analýzu svého těla. A nestačila se divit.

Změnila jsem životní styl

„Výsledky mě šokovaly. Zjistila jsem, že zadržuju vodu, trpím nadváhou, nadbytkem viscerálního tuku a úbytkem svalové hmoty. K tomu mám celulitidu plus ucpaný lymfatický systém. Tohle všechno chtělo změnit. A povedlo se.“

Úspěch přinesla kombinace změny životního stylu a několika hubnoucích lázeňských procedur, díky nimž se Martě nastartovalo hubnutí, ale i zlepšil zdravotní stav. „Je fajn, že jsem zdravá a nemusím užívat žádné léky,“ libuje si příjemná dáma, která už dnes ví, že o lymfatický systém je třeba pečovat. A vyčistit by si ho podle ní čas od času měli i zdraví lidé.

Nakonec se jí podařilo shodit deset kilo. Tento úspěch si ale vyžádal taky změnu jídelníčku. „V jídle jsem se nikdy neomezovala. Vždy jsem jedla a pila to, na co jsem měla chuť. Sladké, slané, tučné, víno i kávu. Když jsem se rozhodla zásadně změnit životní styl, zaměřila jsem se především na zeleninu, která dodnes mé stravě dominuje,“ říká.

„Ze svého jídelníčku jsem vlastně nic definitivně nevyškrtla, jen si některé dobroty nedávám tak často. O to víc si ale na nich pak pochutnám,“ usmívá se Marta. A k smíchu má rozhodně důvod. Vrátila se jí kondice a připadá si jako znovuzrozená.

„Cítím se o dvacet let mladší. To není jenom pocit, ale realita. Nikdo mi teď přesně neodhadne věk. Mám mnohem víc chuti do života, dokonce mě začalo bavit i pravidelné cvičení.

Třikrát týdně cvičím doma. Hned po probuzení si protahuju celé tělo, zaměřuju se zejména na bříško, zadeček a stehna. Čas od času si zajdu i do fitcentra. Cvičení je jako lék, dodává člověku endorfiny a pocit štěstí. Stačí si vzpomenout na to, jak se děti, které po celý den lítají venku, cítí spokojené. A tak tomu bylo i u mě,“ pokračuje Marta ve vyprávění.

Bývala jsem kost a kůže

Narodila se na Slovensku v Kysuckém kraji a vyrůstala u babičky na dědině. „Většinu volného času jsem trávila v přírodě, v létě i na táborech. Mou tehdejší slabou stránkou byly sladkosti. Nechtěla jsem jíst klasické jídlo, jen to sladké,“ přiznává.

Jako dítě se přitom potýkala s opačným problémem než v dospělosti: byla kost a kůže. Dokonce nějakou dobu strávila v zotavovně. „Změna nastala až v pubertě, kdy jsem se trošku zakulatila. Nadváha mě ale v té době netrápila,“ prozradila dnešní maminka dvou dospělých dcer.

„Stanislava se usadila na Slovensku a Diana momentálně žije v Austrálii. Během prvního těhotenství jsem přibrala dvacet kilo, ale brzy po porodu jsem je shodila. Velkou roli při hubnutí totiž hraje věk. Podruhé jsem rodila ve čtyřiceti. Nabrala jsem sice jen patnáct kilo, ale zbavit se jich už bylo mnohem těžší,“ vzpomíná Marta, které nakonec k vysněné váze dopomohly vybrané lázeňské procedury. S jejich pomocí si postavu udržuje a celkově o sebe mnohem více dbá.

„V současnosti jsem šťastně rozvedená. Řekla bych, že až teď ve svých dvaašedesáti letech začínám žít život naplno. Nemám naštěstí žádné zdravotní problémy a jsem ‚happy‘. Samozřejmě, když má člověk hezčí postavu, cítí se hned lépe. Těší ho komplimenty a zažívá i pracovní úspěchy,“ vyjmenovává.

„A co teprve nakupování oblečení! Ráda se oblékám extravagantně, každý nový kousek mi dělá radost,“ ukazuje své modely žena narozená ve znamení Lva, která miluje slunce, moře, opalování a výlety. Ráda ale pracuje i na zahradě a pečuje o květiny. Baví ji grilování a klidně si dopřeje i pravého českého buřta.

A jak tráví léto? „Plánuju dovolenou u moře, ale ještě nevím kde. Čekám na svého ‚prince na bílém koni‘. Možná mě někam k moři odveze a já se nechám rozmazlovat jako princezna,“ doufá.