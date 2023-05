Denně ujdu nejmíň čtyři kilometry, říká Jana. Shodila už 11 kilogramů

„Když jsem při výšce sto šedesát sedm centimetrů vážila kolem sedmdesáti kilo, a tudíž neměla nadváhu, moje zvětšující se břicho mi začínalo vadit a překážet. Navíc jsem měla i problémy se zažíváním a cítila jsem, že je můj organismus přetížený,“ postěžovala si paní Jana, která kdysi dělala moderní tanec, a tak byla zvyklá mít krásně vypracovanou postavu.

Adrenalin v Alpách

„Když jsem přestala tancovat, začala jsem běhat, šplhat po skalách a věnovat se vysokohorské turistice. Pamatuju, jak jsem se po výletě na Weissmies v Alpách a následně Matterhorn rozhodla, že už radši budu zdolávat jenom české kopce, na Wessmiesu jsem totiž uklouzla, ač jsem měla na nohách kovové hroty. Padesát metrů jsem jela šílenou rychlostí po ledovci směrem k nebezpečnému srázu. Naštěstí se mi povedlo otočit na břicho a těsně před převisem, kde bych se jinak zabila, se mi po několika pokusech podařilo zabořit cepín do ledu. V ten okamžik jsem se zastavila. S koníčkem byl po tomto zážitku konec a já zůstala u běhu a občasné jógy,“ říká Jana.

Pár triků Více probiotik

S hubnutím pomáhají i probiotika (třeba v kefíru či kysaném zelí). Nejenže regulují střevní bakterie, ale taky snižují chuť k jídlu. Nedržte diety

Bývají totiž dočasné. Spíše se pokuste celkově změnit svůj životní styl.

Kvůli náročné práci však byla časem nucena skoncovat i s těmito aktivitami. Dnes se věnuje hlavně malování obrazů a hudbě, hraje na kytaru v metalové kapele Katarze.

„Ani u jednoho se ale člověk moc nehýbe. Není se proto čemu divit, že jsem začala nabírat. Když jsem zjistila, že se už nevejdu do oblečení, nastavila jsem si pravidla a začala si zvykat na nový životní styl. Změnila jsem jídelníček a začala se hýbat, a to minimálně půl hodiny denně, což mi vydrželo dodnes. A musím říct, že mě to fakt baví. Jasně, když přijdu domů večer v deset, tak už necvičím a nic se nestane. Ale jinak se snažím zařadit pohyb pravidelně,“ popisuje Jana s tím, že taky ráda chodí pěšky. Třeba z tramvaje vystoupí o stanici dřív a zbytek dojde. Denně se snaží ujít minimálně čtyři kilometry.

Domácí strava

A jak to má s jídlem? „Přestala jsem pít sladké nápoje, a když už si nějaký dám, tak bez cukru. Taky se snažím pít víc vody, protože nepociťuju žízeň, což není dobře. Pořídila jsem si proto krásnou lahev, aby mě donutila pít. Pokud možno už nejím po šesté hodině večer. Vařím a jídlo si beru s sebou do práce. Zásadně se nepřejídám! Když jsem chodila na obědy do restaurací, vždy jsem snědla všechno, i když jsem byla plná, bylo mi líto tam to jídlo nechat.“

„Výsledek mého současného životního stylu se dostavil během několika měsíců. Zhubla jsem jedenáct kilo, ale hlavně osm centimetrů v pase. Zase už se vejdu do oblečení a guma u kalhot mě netlačí. Pořídila jsem si koženkové kraťásky, co z přední strany vypadají jako sukně a z té zadní jako kraťasy, přitom nejsou nijak vulgární. I když mi je čtyřicet, cítím se v nich báječně,“ ukazuje nám sexy oblečení sympatická žena narozená ve znamení Blíženců. A dodává, že s nadbytečnými kily se dokázala poprat sama.

Malá chodící encyklopedie

„Každý se musí rozhodnout sám. Můžete mít parťáka, který bude vedle vás chodit a běhat, zdravě jíst, ale když nemáte motivaci v sobě, on si dá salát a vy klidně utopence. Mimochodem, pro mě je utopenec mňamka. Taky miluju buřtíky opečené na ohni. Sice nejsou moc zdravé, ale kombinace hořčice, cibule a chleba nemá chybu,“ říká Jana, která si při vzpomínce na táborový ohníček vybavila letní tábory, na které jezdila v dětství.

„Coby společenský tvor jsem byla ráda s dětmi. Navíc si myslím, že jsem se na těchto táborech naučila spoustu věcí do života. Taky mě bavilo, když jsme s tátou a mamkou chodili na louku a chytali motýly. Dřív byly sbírky motýlů v módě. Dneska by pro takový koníček ochránci přírody asi neměli moc pochopení, ale já se díky tomu naučila tolik nového o hmyzu. Byla jsem taková malá chodící encyklopedie,“ usmívá se malířka, která má teď na jaře spoustu inspirace. Kromě malování objíždí i hrady a zámky a vyráží na túry do přírody.

„A na své mini zahrádce na balkoně pěstuju rajčata a bylinky. Mám tam už pět let i jeden citrus a jsem docela překvapená, že mi ještě neuhynul. Takže jsem asi dobrý zahradník,“ vtipkuje Jana, která se už těší na benefiční koncerty, kde působí jako fotografka.

„A to je taky spousta pohybu. 5. srpna budu fotit na zámku Zahrádky u České Lípy na koncertu Noc s hvězdami, 19. srpna v Dolních Dunajovicích na koncertu Na křídle motýla a 2. září i na benefici s názvem Kdo má rád v Nových Hradech. K tomu bych si ještě přála vyjet v létě do Chorvatska k moři,“ dodává Jana.