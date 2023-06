Barbora shodila 20 kilogramů, hmotnost si drží i díky běhání s kočárkem

„Mým cílem ale nebylo za každou cenu zhubnout určitý počet kilogramů. Spíš jsem chtěla žít tak, abych se cítila dobře a měla dostatek energie na všechny krásy života. Hubnutí pak bylo jistým bonusem. Ono to ve skutečnosti nikdy není o tom, kolik vážíte. Váha je jen číslo. Víc záleží na stavbě těla. Na tom, jestli má člověk svaly nebo tuky, jeho metabolickém věku, velikosti oblečení a vnitřních pocitech,“ říká Barbora, kterou trápil i zdravotní stav.

Pár tipů Stravovací plán

Předem si dobře naplánujte, jak bude následující týden vypadat váš jídelníček, a ten se pak snažte dodržet. Voda s citronem

Ráno hned po probuzení vypijte sklenici teplé vody s citronem. Nastartujete tím svůj metabolismus.

„Byla jsem unavená, jako bez života. Když jsem přišla domů z práce, zbytek dne jsem prospala. Zadýchávala jsem se a bolely mě klouby. Prostě bylo na čase s tím něco udělat! Musela jsem se ale naučit jíst častěji, minimálně pětkrát denně a větší porce. Fakt jsem se divila, kolik bych toho měla za den sníst. Zbavit se dvaceti kilogramů mi pomohl i sport. Už jako mladší jsem se věnovala sportovnímu aerobiku, tanci, plavání, cyklistice, turistice a přišla jsem na chuť i běhání,“ vzpomíná mladá žena, která za poslední dobu zažila hodně životních zvratů a překvapení.

Žádost o ruku

„Loni na jaře mě můj přítel požádal o ruku. Všechno proběhlo jako v nějaké pohádce na dovolené. Pak začaly svatební přípravy, kdy jsme se ani trochu nenudili. A během nich jsem zjistila, že jsem těhotná. Ty nejhezčí věci se vždy dějí nečekaně. Nakonec jsem se zkrátka vdávala s dcerkou bříšku,“ usmívá se mladá maminka, která v těhotenství omezila sportovní aktivity včetně běhu a víc odpočívala.

„Měla jsem od lékaře povolenou jen lehkou chůzi a později plavání. I můj jídelníček se kompletně změnil, neřídila jsem se podle nějakého plánu jako dřív. Potraviny, co jsem předtím jedla, mi najednou nesvědčily. Tak jsem prostě poslouchala své tělo a jedla to, co sneslo. Hodně dobře mi dělalo sladké, i když jsem na něj nikdy nebyla. Během těhotenství jsem nabrala dvanáct kilogramů.“

„I na porod samotný mám hezké vzpomínky. Manžel byl po celou dobu se mnou. Doteď jsem nezažila nic krásnějšího než držet své dítě v náruči. V tu chvíli jsem si uvědomila, že nám začíná ten pravý rodinný život,“ vyznává se šťastná Barbora, která se zase začala starat o svůj jídelníček. Tentokrát ale hlavně kvůli kojení.

„Dbám na to, abych měla pro naši holčičku výživné mléko a samozřejmě živiny i pro sebe. A řeknu vám, že jednoduché to vůbec není. Někdy se z vaření s miminkem stává celodenní záležitost. Naštěstí ale mám skvělého muže, který mi doma pomáhá. Nebo se stará o dceru, abych mohla v klidu uvařit. Kvalitní domácí strava je při kojení důležitá. A k tomu dělá dobře i mně samotné. Je pravda, že si klidně dopřeju kávu nebo sklenici coly, ale všeho s mírou. Přibírat nehodlám! Ne nadarmo se říká: spokojená matka, spokojené dítě,“ pochvaluje si Barbora, která po porodu zase začala běhat.

Sportování s miminkem

„Samozřejmě to nejsou žádné maratony. Navíc musím doplňovat i tekutiny a minerály, které vypotím. Běhat chodím hned po kojení, kdy mám prsa ještě odlehčená. Pevná sportovní podprsenka je naprostou nutností. S manželem jsme oba aktivní, rádi trávíme čas v přírodě. A taky jsme si pořídili sportovní kočárek, s nímž se dá běhat. Je stabilní, lehký, umí tlumit nárazy, má větší kola se vzorkem pro lepší přilnavost, bezpečnostní přezky a ruční brzdu přímo na madle. Prostě, když žena s miminkem chce sportovat a držet si postavu, tak může.“

„Vracet tělo do kondice lze ale i jinak. Já osobně začínala lehkým protahováním, posilováním pánevního dna a krátkými vycházkami. Kromě běhání bych si teď chtěla vyzkoušet taky strollering. Jedná se o outdoorové cvičení založené na dynamické sportovní chůzi, která se kombinuje s kardio plus posilovacími cviky zaměřenými na problematické partie žen. A až dcerka povyroste, budu s ní chodit na dětské cvičení a plavání,“ plánuje si dnes maminka, která patří k těm šťastným, jimž nabraná těhotenská kila šla po porodu dolů v podstatě sama.

„Péče o dítě a noční vstávání na krmení přece jen vyžaduje hodně pohybu a dá zabrat celému tělu. Když k tomu připočtu i aktivity během dne a energetický výdej při kojení, není z čeho přibírat. Já osobně na těhotenství ‚vydělala‘, protože vážím šedesát devět kilo. Tedy ještě o čtyři kilogramy méně než před dvěma roky.“