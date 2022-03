Žena zhubla pětačtyřicet kilo a skoncovala se závislostí na pizze

„Jídlo jsem si užívala. A to hlavně ve chvílích, kdy mi na duši nebylo moc dobře. Byla to má útěcha ve zlých časech. Měla jsem dlouhá léta psychické problémy a pouze jídlo mi kromě léků dokázalo trochu ulevit. Nakonec jsem ale zjistila, že mi nezdravá jídla spíš přitížila,“ svěřila se žena pro server Dailystar.

Lidem na dietě se dříve spíš smála. Přišlo jí nesmyslné, aby si nedopřávala jídlo, které tolik milovala. Na dietě neviděla nic smysluplného. Když ale v karanténě pár kilo náhodou shodila, začala se cítit lépe a došlo jí, že by měla s obezitou konečně zatočit.

„Co se týče přípravy jídla, byla jsem hodně lenivá. Raději jsem si večer domů něco objednala, než abych tomu dala pár desítek minut a připravila něco zdravého. V karanténě najednou byl čas a prostor pro vymýšlení zdravých pokrmů,“ pokračovala.

Změnit po letech nicnedělání životní styl pro ni nebylo jednoduché. Postupem času si ale zvykla. A pravidelný pohyb pro ni začal být nepostradatelný. Dnes už chodí i do fitness centra a je pyšná na to, že vytrvala.

Na počátku své cesty nevěřila, že by se jí podařilo zhubnout tolik kilo. V současné sobě se navíc cítí lépe i po psychické stránce a to považuje za největší plus své proměny.