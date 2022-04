Žena zbožňuje krysy, dopřává jim koupel ve dřezu

„Bývalý manžel mi přezdíval doktor Dollitle. Všechna zvířata hned zachraňuji a starám se o ně. Žádné bych nenechala na holičkách,“ svěřila se žena pro portál Daily Mail.

Dohromady má padesát krys. Pětadvacet kluků a pětadvacet holek. Jsou pro ni jako miminka. Jakmile jsou v nepohodě nebo nemocné, těžce to nese. Udělala by pro ně cokoli.

„Většina z nich je velmi přátelská. Některé ale snesou jen mě a nikoho jiného. Milují krmení, vždy nadšeně běží k miskám a strašně rády se mazlí,“ pokračovala žena.

V minulosti krysy chovala kvůli prodeji. Vytvořila si k nim ovšem natolik silný vztah, že už je nyní prodávat odmítá. Doma má ještě dvě prasata, dva psy a tři kočky. Všechny zvířata si rozumí a podle ženy mezi nimi nevznikají žádné konflikty.

„Já zkrátka miluji zvířata. Jsou to čisté duše. Jsou světlem mého života. Ráda se o ně starám. Někdo říká, že je to posedlost, ale je to jen láska ke zvířatům. Nechám je koupat ve dřezu, protože vím, jak moc to milují,“ dodala.