Osminásobná padesátiletá matka čeká deváté dítě, porodí ho dceři

Čtyřiadvacetileté Kaytlin se před třemi lety narodil syn. Toho počala pouze díky umělému oplodnění. Už průběh těhotenství pro ni ovšem byl velmi náročný a do konce nebylo jisté, zda syna donosí do řádného termínu. Jakmile dcera Chalise Smithové porodila, lékaři jí oznámili, že by pro ni další těhotenství bylo velmi nebezpečné.

„Potýkám se s endometriózou a bohužel přirozené početí v mém případě není možné. Nechala jsem si kvůli tomu odebrat v minulosti svá vajíčka a oplodnit manželovými spermiemi. Měli jsme tedy několik zmražených embryí. K tomu všemu mám ještě Sjögrenův syndrom. Jedná se o zánětlivé autoimunitní onemocnění, které postihuje především exokrinní žlázy a způsobuje pocity sucha v ústech, nedostatek slz nebo bolest kloubů a další nepříjemnosti. Už jsem nemohla mít sama další děti,“ svěřila se Kaytlin.

Po druhém dítěti moc toužila, protože sama pochází z osmi sourozenců. S manželem přemýšleli nad adopcí i náhradní matkou. „Když mi dcera řekla, s jakými problémy se potýká, hodně jsem o tom přemýšlela. Jednou jsem zvedla telefon a řekla jí, že budu moc ráda, když se právě já stanu náhradní matkou pro její dítě,“ sdělila Chalise.

Než se stala náhradní matkou, podstoupila mnoho vyšetření. Chtěla si být jistá, že je zdravotně naprosto v pořádku. S jejím rozhodnutím souhlasil i budoucí dědeček dítěte. Měla za sebou osm bezproblémových těhotenství i porodů a nic nebránilo tomu, aby se stala náhradní matkou.

V září podstoupila umělé oplodnění, kdy jí do dělohy lékaři vložili dvě embrya. Uchytilo se jedno z nich a žena brzy přivede na svět svou vlastní vnučku.

„Jsem šťastná, že mohu splnit takový sen své dceři a jejímu muži. A moc se těším, až poprvé spatřím svou malou vnučku. Na světě není nic krásnějšího, než velká a šťastná zdravá rodina,“ dodala žena.