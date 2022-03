Žena si splnila sen o menším poprsí, léta se potýkala s bolestí

Zatímco některé ženy se snaží mít největší poprsí na světě a dostat se s ním do knihy rekordů, Janel toužila po menších ňadrech a nechápala, proč by někdo chtěl ňadra zvětšovat. Měla s nimi dle vlastních slov jen problémy a na operaci se nesmírně těšila.

„Upřímně? Bylo to peklo. Jakmile začalo být venku teplo, pod ňadry jsem se potila a měla opruzeniny. Prsa byla velmi těžká a způsobovala problémy s krční páteří. Často jsem necítila konečky prstů, kvůli hnutým zádům. Měla jsem bolesti zad a úporné migrény. Bylo to nesnesitelné. Nikdo nechce takovým způsobem přežívat. Moje vlastní tělo mě zrazovalo, nemohla jsem dělat obyčejné věci, co moji vrstevníci podnikají,“ svěřila se žena.

Po operaci přišla obrovská úleva. Nemohla se dočkat dne, kdy opadne otok a zmírní se bolest po zákroku. Svou cestu k operaci i následné zotavování sdílela se svými sledujícími na sociální síti TikTok. Video po operaci mělo přes deset milionů zhlédnutí. Lidé jí fandili.

„Toužila jsem po operaci zhruba od šestnácti let. Všichni mi ale říkali, že jsem příliš mladá, pracují hormony. A měla bych podle nich myslet i na budoucnost. Šokovalo mě, když mi někdo z rodiny řekl, co by na to asi později řekl můj manžel,“ dodala v rozhovoru pro Daily Mail. Na to prý vůbec nemyslela, a kdykoli míjela kliniku plastické chirurgie, měla chuť tam vtrhnout a prosit o operaci i bez povolení rodičů.

„Jsem šťastná, že už to mám za sebou. Konečně. Jsem šťastná,“ vzkázala všem, kteří o podobném zákroku přemýšlejí.