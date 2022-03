Trojnásobná máma neudržela krok s dětmi, tak zatočila s obezitou

Po porodu třetího dítěte mladá maminka utápěla smutek v jídle. Bylo pro ni útěchou, když byla na pokraji sil. Místo terapie si naordinovala dobroty. Milovala kebab, sladké zákusky a pravidelné návštěvy v McDonald’s. Nabraná kila z těhotenství tak nedokázala shodit. Naopak ještě další kila nabírala.

Když se změnou životního stylu začínala, ani nedoufala, že by se jí nakonec mohlo podařit shodit víc než polovinu své původní váhy. Nakonec šlo dolů bezmála šedesát kilogramů.

„Začala jsem chodit. Byla to první věc, kterou mi každý doporučoval. Nic mě to nestálo a vlastně to ani nebolelo, bylo to přirozené. A své oblíbené malé sladké a slané svačinky jsem vyměnila za pořádné a plnohodnotné jídlo. Žádné fastfoody,“ svěřila se žena pro portál Daily Mail.

Nechtěla zhubnout desítky kilo během pár měsíců, protože se bála, že by se váha zase mohla vrátit zpět. Vše dělala pomalu a nespěchala. Věřila, že se kýžený výsledek dostaví. Její proměna trvala tři roky.

„Z každého kila dole jsem měla obrovskou radost. Nezaměřovala jsem se ale tolik na číslo, které ukazovala váha. Šlo mi o celek a hlavně o to, jak se cítím. Fyzička se zlepšovala a ocenily to především mé děti,“ pokračovala.

Každý den ušla třináct tisíc kroků a po pár týdnech už jí nechybělo ani nezdravé jídlo, na které byla zvyklá. Našla si oblíbené zdravé produkty. „Využívala jsem potraviny, které mi chutnaly. Do ničeho jsem se nenutila. Bylo moc příjemné sledovat, jak mou změnu vnímá i okolí. Dřív na mě lidé znechuceně zírali. Dnes se koukají, ale usmívají se. Fit máma je rozhodně lepší příklad pro všechny,“ dodala.