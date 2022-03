Kvůli ňadrům byla modelka šikanována, nejdrsnější komentáře měly ženy

Na svátek všech zamilovaných vyrazila influencerka do restaurace, kterou chtěla promovat. Nechala se vyfotit u stolu a ukázala hluboký výstřih. Zatímco ona sama si myslela, že s fotografií sklidí úspěch a pozitivní komentáře, opak byl pravdou. Okusila internetovou šikanu.

„Chodily mi neskutečně kruté zprávy. Komentáře byly zlé a nepřející. Ženy mi psaly opravdu strašné věci,“ svěřila se pro server Dailystar žena, kterou chování zástupkyň něžného pohlaví šokovalo.

Reakce veřejnosti u ní vyvolala panickou ataku. Psychicky se dostala na dno a měla chuť úplně opustit sociální sítě. „Klepala jsem se. Četla jsem si kruté komentáře, které pro mě byly obrovským šokem. Měla jsem záchvat paniky a v hlavě jsem měla jen nápad na smazání svého účtu. Ostatní ženy mě urážely a označovaly v komentářích své kamarádky, které se mi dál smály,“ pokračovala.

Modelka dosud nevěřila, že by byly ženy schopné tolik ublížit další ženě, a to jen kvůli fotografii. Většina z nich prý komentovala fotografii pod falešným jménem a účtem. Neměly odvahu komentovat pod pravou identitou. Podle modelky šlo o závist.

Už v minulosti měla zkušenost se šikanou. Na střední škole ji šikanovali spolužáci. Její fotografie zveřejnili na Facebooku a zesměšňovali ji. Kvůli tomu v patnácti letech ze školy odešla.

„Je jedno, kolik vám je let. Pokud vám chce někdo ublížit a zesměšňovat vás, udělá to kdykoli. A může vám být třeba padesát. Je to nebezpečné a takové chování by nemělo být tolerováno společností. Nikdy. Člověka to zažene do kouta a způsobí mu to psychické problémy. A ne každý se s tím bohužel dokáže vyrovnat. V patnácti letech jsem si myslela, že to nezvládnu. Nechtěla jsem už žít. Naštěstí jsem se z toho dostala. Jakákoli šikana vždy ublíží,“ doplnila.