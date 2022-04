Žena porodila šestého potomka v koupelně, o těhotenství neměla tušení

„Byla jsem předtím pětkrát těhotná, měla jsem těhotenské nevolnosti, cítila pohyby miminka. Měla jsem pokaždé i obrovské břicho. Tentokrát mi nevynechala perioda, měla jsem břicho jen malinko vypouklé a miminko v břiše bylo tak klidné, že jsem pohyby necítila,“ svěřila se žena.

Všimla si, že v oblasti břicha lehce přibrala. Přisuzovala to ale nezdravé stravě a stresu. Dokonce kvůli tomu začala intenzivně cvičit a posilovat. Podařilo se jí i pár kilo shodit, takže ani nepomyslela na to, že by mohla čekat dítě.

„Byl to obrovský šok. O těhotenství jsem neměla nejmenší tušení. Nebylo plánované a porod překvapil celou rodinu. Mysleli si, že je to vtip. V den porodu jsem měla hodně nafouklé břicho a bolesti. Myslela jsem si, že mám něco se střevy. Když už se to nedalo snést, šla jsem do koupelny, sedla si na toaletu a najednou jsem ucítila, že mi praskla voda. Došlo mi, že zřejmě rodím. A nechápala jsem to. Přísahám, že za pět minut byl Apollo na světě,“ pokračovala žena.

Když v minulosti četla články o ženách, které nevěděly o svém jiném stavu, kroutila nad tím hlavou a nechápala to. Měla za to, že se to stát nemůže. „Sama jsem se vyvedla z omylu,“ smála se.

Syn Apollo se narodil naprosto zdravý a je prý velmi hodné miminko. To už ostatně dokazoval, když byl ještě v břiše. „Mých pět dětí tam snad dělalo stojky, on si tam zkrátka asi jen podřimoval. Nedal o sobě vůbec vědět,“ dodala pro server Daily Mail.