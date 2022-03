Návod na tetování našla na internetu

Influencerka vždy záviděla ženám pihy. Sama je neměla a začala uvažovat o permanentním make-upu. Denně si totiž pihy na obličej malovala. Na internetu našla návod na to, jak si pihy vytetovat doma. Podle ženy si hodně dívek tetovalo pihy samo a ukazovalo návod na sociální síti TikTok. „Dopadlo to příšerně. Nechápu, co mě to napadlo. Objednala jsem si jehlu a tetovací inkoust na internetu a pustila jsem se do toho,“ sdělila.