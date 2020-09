Z tlouštíka fit chlapíkem. Muž zhubl padesát kilo

McGuiness byl ještě před rokem klasickým milovníkem jídla, který právě tento požitek stavěl na první místo. Nejdřív jídlo, potom rodina, přátelé a ostatní věci. Zdravá strava mu nic neříkala, nechtěl s ní mít ani nic společného, protože mu burgery, pizza a sladkosti zkrátka chutnaly.

Oči mu otevřel až jeho lékař, kterého zarazilo, jaké výsledky krevního obrazu muž měl. V tak nízkém věku už měl cukrovku, vysoký tlak i cholesterol. Jeho váha neklesala, naopak každého půl roku ukázala ještě větší číslo. Bylo mu doporučeno, aby se nad sebou zamyslel, pokud se chce dožít vyššího věku. „Řekli mi, že se nemusím dožít dalších deseti let. Moje tělo bylo ve stavu, kdy by zřejmě nevydrželo dalších dvacet let. A to je zatraceně málo,“ svěřil se.

O svých problémech se svěřil kamarádovi Mikeovi, který nechtěl, aby jeho kamarád umřel a rozhodl se, že si ho vezme pod svá křídla. Začal s ním cvičit a sestavili spolu i jídelní plán.

„On mi řekl, že mě rozhodně nechce vidět umírat. Odešli jsme spolu z hospody ke mně domů a hned jsme začali řešit, jak to uděláme. On mi vlastně společně s lékařem zachránil život. Inspiroval mě k tomu, abych na sobě něco změnil,“ sdělil pro Birminghammail.co.uk.

Před lety přibral desítky kilogramů, když se dostal do depresí. Neunesl odchod blízkého strýce a během depresivních stavů ještě víc jedl. I s tím se dokázal popasovat, když se svěřil do odborné péče.

„Strýc byl lepidlem, které drželo naši rodinu pohromadě. Když zemřel, všechno se rozpadlo a mě to dost odrovnalo. Teď jsem s tou situací už smířený a jsem rád, že tak brzy neodejdu i já,“ dodal.