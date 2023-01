Dostatek spánku, úklid v duši i hledání sebe sama. Zima je čas na restart

Je čas zpomalit

Právě na začátku zimy bychom totiž měli provést jinou důležitou změnu – přibrzdit. Od jara do října jedeme na plné obrátky. Možná že i vy patříte mezi ty, kdo považují za svůj nejaktivnější měsíc září. Je nás takových hodně. Tak je to správně.

V období, kdy je dlouho světlo, je důležité stihnout hromady zážitků, práce, setkání a cest. V tričku, kraťasech a teniskách jde všechno snadno a lehce, tak je toho potřeba využít. Tělo se nemusí přizpůsobovat žádným závratným změnám teplot (nepočítáme-li nutnost vylézt z klimatizované kanceláře do letního vedra).

V našem zeměpisném pásmu ale po době akce přichází doba klidu. Naši prapředkové to dělali přirozeně, protože jim nic jiného nezbývalo. Stmívá se v pět, svíček a petroleje není neomezené množství, dřeva do kamen taky ne, takže přes den zvládnout, co je potřeba, večer něco sníst a šup do peřin. Taková „polohibernace“.