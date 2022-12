Pět jednoduchých tipů, jak zůstat aktivní i během zimy

Objevte kouzlo turistiky

Turistika je skvělá aktivita, při které můžete být na čerstvém vzduchu, dostat se do kondice, zhubnout a ještě si při ní vyčistit hlavu. To potvrzuje i hlavní trenérka Tereza Kompánková z Fitness Clubu Contours, podle které se dají podnikat výlety do hor v každém ročním období. V zimě je navíc zasněžená krajina opravdovým balzámem na duši. Další nespornou výhodou je, že ji může dělat každý.

„V žádném případě však výšlap do hor nepodceňujte. Pokud se do hor chystáte úplně poprvé, nechejte si poradit od zkušených kamarádů nebo v prodejně specializované na turistiku,“ radí trenérka Kompánková. V ideálním případě si s sebou vezměte zkušeného sparing partnera. Hory jsou totiž nejen v zimě nevyzpytatelné a chodit tam v obyčejných teniskách, lehké bundě, bez čelovky a svačiny se rozhodně nevyplatí.