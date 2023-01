Konec sebemrskačství. Naučte se být na sebe laskavější, i když děláte chyby

Vládni, vybuduj, postarej se. Nauč se, ušetři, konečně dodělej. Zhubni, mluv plynně anglicky, víc choď než seď. Do večera, do týdne, do měsíce, do konce roku. Nezvládáš? Tak to tvůj život fakt nestojí za nic! Ani ty. Máš málo vůle, sebedisciplíny, odvahy a nasazení.

Tlak se zvyšuje, každá povinnost, kterou si na sebe kladete, ještě víc utáhne nafukovací manžetu tlakoměru kolem vaší paže. A když se lámou letopočty, bývá to nejhorší. Nálada klesá a většina z nás bilancuje: „Ten minulý rok za nic nestál!“ Stop, tady už je toho tlaku a sebemrskačství moc, nemyslíte?

Že by se vám opravdu nic nepovedlo, všechno stálo za starou bačkoru a nic jste se nenaučila? Tak tragické to nebude, spíš se vám ze života vytratila laskavost, zejména k sobě. Jak moc si jí v životě dopřáváte? Jestliže ve svém životě vidíte spíše neúspěchy a tlak na sebe i druhé zvyšujete bez lékařského doporučení, spíš jste na ni zapomněla.

Můžeme, ale nemusíme

Kladete na sebe vysoké nároky, chcete spoustu věcí mít, umět, vědět a nejlépe do určitého časového horizontu. Vlastně ideálně hned. Dosahovat dokonalosti, v čem to jen jde. Uvařit skvělé jídlo, připravit perfektní oslavu, mít víc klientů, konečně opustit partnera, dát výpověď v práci a najít si jinou, vydělat víc, do puntíku splnit vše, co jste si na tento den naplánovala.

A když to tak není, píšete si: nesplněno, neúspěch, za nic to nestálo. Špatný den, měsíc, rok. Drobné pokroky a úspěchy nevidíte. Buď všechno, nebo nic. Jen až dané věci dosáhnete, můžete být opravdu šťastná. A tak musíte zabrat, vydržet a snažit se víc.

Jenže kolikrát zapomenete na zdravou hranici. Přestáváte cítit lehkost, uvolněnost a radost z procesu. A když se vám to nevede podle představ, nadáváte si, utápíte se v pocitu, že za nic nestojíte, a postupně přestáváte věřit, že byste mohla něčeho dosáhnout.

„Mnohdy si vlastní hodnotu spojujeme s tím, čeho jsme dosáhli. A tak není divu, že často tlačíme na dosažení čehokoli,“ konstatuje mentorka Veronika Navarro. Do léta musím zhubnout, do konce roku našetřit. Za víkend uklidit celý dům a zahradu, během dneška jet v práci na plný výkon, odpoledne vyzvednout, vyvenčit, uklidit, uvařit, pohrát, pomazlit, zacvičit, přečíst.

Když toho nedosáhnu, nejsem dost výkonná, hezká, dobrá máma, skvělá podnikatelka a dobrá manželka, zkrátka jsem člověk na nic. Máte pocit, že vše musíte zvládat. Protože jinak… No co se vlastně stane?

„To, že moc tlačíte na pilu, poznáte snadno – jste unavená, dosažení pomyslného úspěchu vás stojí mnoho úsilí, myšlenek, ale i strachu, že to nevyjde a zhroutí se vám svět. To všechno jsou známky toho, že kladete vnitřní odpor, jste ve stavu oběti, ne tvůrce,“ popisuje Veronika Navarro pocity, které provázejí situace konané pod tlakem.

„Naše hlava se nám často snaží namluvit, že věci musíme dělat. Je velmi důležité změnit úhel pohledu. Reálně nemusíme opravdu nic. Cokoli, co děláme, je naše svobodná volba. Stačí si jen uvědomit, že můžeme, ale nemusíme.“

Vnější a vnitřní tlak

Existují dva druhy tlaku. Vnější, který přináší výzvy, překážky a úkolem je najít cestu, jak se s nimi vyrovnat, překonat je – jste v zátěži, poznáváte, co je ve vás, učíte se nové věci, objevujete a rostete. A vnitřní, který si na sebe kladete sama – pokud převládá, nerostete, spíše stagnujete a brzdíte se.

Za vnitřním tlakem se skrývá často pocit strachu, co na vás a váš život řeknou ostatní nebo že nejste dost dobrá. Strach z nejistoty, naštvání, že vám to nejde, jak jste si představovala, nedostatek sebelásky a strach z toho být sama sebou.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Určitě stejně jako já znáte chvíle, kdy před vámi sedí kamarádka, která si důrazně vyčítá, že zase křičela na své děti a nikdy z ní nebude dobrá máma, že ani tento měsíc se jí nepovedlo třikrát týdně cvičit, a místo aby se pustila do práce, zas půl dne prokrastinovala.

Že by se jí vedlo tak špatně? Nedá vám to a zeptáte se, co podnikala o víkendu. A ejhle, byli s manželem v divadle a moc si to užili, a dokonce konečně sama řídila. Samé skvělé zprávy! Jak to, že ona je nevidí? Vysvětlí to jasně mávnutím ruky: „Vždyť to byla jen jedna jízda, pořád mi to nejde.“

Přijměte neúspěch

Když nejsi na špici, nejsi hoden ocenění, medaili dostávají jen ti nejlepší – s tímhle pohledem se kolem sebe setkáváme čím dál častěji. Úspěch vnímáme, jen když je velký. Drobné pokroky neoceňujeme, spíše se plísníme za to, že se to zase nepovedlo, nikam jsme nepokročili, a po několika pokusech na sebe zatlačit to vzdáváme.

V mnoha věcech jsou to právě děti, které nám dokážou otevřít oči a podívat se na situaci jinak. Když se dítě učí chodit, mnohokrát spadne a zase se zvedne. Vy na něj nejste naštvaná, že se mu to zase nepovedlo, a ani ono samo si neříká: Ježiš, já jsem k ničemu, když mi to nejde. Ba naopak. Spadne a zase se zvedne.

A vy ho v tom podporujete. Oceňujete každý jeho drobný pokrok a dáváte mu prostor. Netlačíte na něj, nenadáváte mu, že je neschopné, naopak k němu přistupujete s respektem a laskavostí. Stejnou laskavost musíte umět obrátit i k sobě. Přijmout neúspěch, nevzdávat se, jít cestou oceňování částečných úspěchů.

Tlak na sebe nahradí vědomé zhodnocení situace, co se stalo, co se nepovedlo a co se z toho můžete naučit. A uvědomění, že bylo i dost momentů, které se povedly. U ostatních je vidíte, na sebe však zapomínáte.

Sama sobě kamarádkou

Být laskavá k ostatním je často přirozené, ale být laskavá k sobě se většina žen musí naučit. A proto dopřávejte sama sobě uznání, pochvalu a laskavost. Uberte na přísnosti a respektujte výskyt chyb a proher.

Jak se naučit být k sobě laskavá Neočekávejte dokonalost

Pokud máte sklony k perfekcionismu a soutěživosti, může být pro vás problém být laskavá sama k sobě, protože se bojíte, abyste nebyla líná, pomalá, nedůsledná, sobecká, zkrátka nedokonalá. Musíte se naučit zpomalit a odpustit si, když se vám něco nepovede přesně podle plánu. Mluvte laskavě sama se sebou

Přemýšlejte, jak mluvíte s lidmi, které máte ráda a na kterých vám záleží, a pak tento hlas otočte k sobě. Jako s laskavostí dodáváte sílu ostatním, nezlobíte se na ně, když něco neudělali dokonale, tak jednejte i se sebou. Poznejte samu sebe

Mnoho lidí dělá tu chybu, že se snaží být laskaví k ostatním a zároveň zapomínají na sebe. Někdy to je proto, že se jim na sobě něco nelíbí, ale většinou jde o to, že sami sebe neznají moc dobře. Když nevíte, co sama chcete, riskujete, že budete dělat vše jen pro ostatní a nepomyslíte na sebe. Znát samu sebe vám umožní zjistit, co vám způsobuje bolest, vadí vám, a naučit se žít se svými nedostatky a pracovat na nich. Uznejte negativní myšlenky

Je normální, že k vám přicházejí negativní myšlenky, ale záleží na tom, jak se k nim postavíte. Prvním krokem laskavosti je uznat je a pojmenovat: Je to zase tady, vyčítám si, že jsem to nedokázala a přesně tohle mě brzdí a spouští moji špatnou náladu. Když se přistihnete, že přemýšlíte negativně, můžete změnit trajektorii svých myšlenek opačnými výroky, například: Není to konec světa, aspoň jsem na tom začala pracovat a vytiskla si podklady, víc se mi dařilo dnes doma, všichni jsme se sešli u večeře a povídali si. Zpochybňování negativních myšlenek může zahrnovat i učení odpouštět si minulé chyby. Poučte se ze svých chyb

Udělala jste chybu? Nevyčítejte si ji a nesrovnávejte se s ostatními. Když se naučíte mít soucit sama se sebou, budete se moci chovat soucitněji i k ostatním lidem. Vidět v chybě možnost být příště lepší, něco se naučit a dát prostor k nápravě je životní přístup, který vám pomůže překonat cokoli. Nechte zvítězit pozitivní

Buďte k sobě laskavá kvůli svému zdraví. Psychické zdraví a štěstí pramení z pozitivního myšlení a laskavost je pozitivním stavem mysli. Laskavost sice znamená myslet na ostatní a předávat jim pozitivitu, ale stejně se chovejte i k sobě. Je to jednoduché – když budete laskavá, budete mít stále dobrý pocit a díky tomu i větší sebevědomí. Cvičte vděčnost

Kdo si všímá věcí, za něž je vděčný, je šťastnější a má větší pocit pohody. Ať už si ráno uvědomíte, co hezkého vás čeká (včetně maličkostí), či si večer před spaním shrnete, co se vám povedlo (rovněž včetně malých úspěchů), aktivně se zaměřujte na pozitiva dne. Zhodnocujte dny, týdny, měsíce a nakonec rok. Průběžné vnímání úspěchů a radostí posiluje psychickou odolnost.

Ještě jednou se podívejte na dnešní den. Při večeři jste možná zase místo po salátu sáhla po sacharidové pochoutce a je vám ze sebe nanic. Ale co ta zdravá snídaně už po několikáté tento týden a tři dlouhé procházky se psem? Kromě toho jste dnes ani jednou nezmáčkla tlačítko výtahu.

Možná jste nezhubla osm kilo za měsíc, ale povedlo se vám rozhýbat se a chodit víc pěšky. A zítra to bude zase o trochu lepší. Protože drobnými oceněními neztrácíte motivaci ani chuť jít dál.

Nedávno uplynulý rok byl těžký, náročný, možná se vám zdá, že jste se nikam neposunula. Při tvoření svých závěrů ale ještě zabrzděte. Uznejte sice, že ne vše bylo podle vašich představ, ale také se na situaci pravdivě podívejte, jistě pár pozitiv a úspěchů najdete.

S laskavostí k sobě je oceňte. Ohlédněte se nejen za celým rokem, ale i za posledním měsícem či dnem. Protože jak kdysi pronesl dánský filozof Søren Kierkegaard: „Životu lze porozumět pouze zpětně, ale je třeba ho žít dopředu.“ S laskavým náhledem na věci, které se staly, se nám bude snáze kráčet kupředu.

Laskavost může být mnohem účinnější, než si uvědomujeme. Být laskavá je velmi dobrý způsob, jak dodat svému životu větší smysl a naplnění. Laskavý přístup zvyšuje pocit štěstí a přináší do života větší harmonii, vyrovnanost, pohodu, pozitivní emoce a naladění.

A tak když se teď zpětně ohlížím, nelámu nad sebou hůl, že jsem loni svou angličtinu neposunula o level výš, jak bylo v plánu, naopak oceňuji, že jsem přečetla dvě anglicko-české knihy se zrcadlovým textem, poradila hned několika zahraničním turistům a na Pinterestu vyhledávám jen pod anglickými názvy. Mám chuť jít dál a v příštím roce to zase vylepším. Protože nemusím, ale můžu.

3 tipy na laskavé a skutečné účinné bilancování

1. Zhodnoťte opravdu vše

Zamyslete nad celkovou podobou minulého roku. Vraťte se na jeho začátek a dejte si čas zamyslet se nad vším, co se povedlo, ale i pokazilo. Je důležité podívat se zpět a přemýšlet, abychom mohli jít dál a začít s něčím novým. Zapište si proto své největší letošní úspěchy, na co jste nejvíce hrdá, své oblíbené vzpomínky a okamžiky uplynulého roku. Udělejte si čas, abyste ocenila sebe a všechny věci, které jste loni zvládla. Pak se věnujte neúspěchům, co všechno se pokazilo. Sepište si, co jste nedotáhla, nezvládla, neuskutečnila, co vás stále pálí.

2. Zkontrolujte své finance

Než se naplno rozjede nový rok, věnujte nějaký čas kontrole svých financí. Ujistěte se, že víte, kam všechny vaše peníze jdou a jak je spravujete. S péčí a rozvahou investujte nějaký čas do přehodnocení svých finančních záležitostí. Zrušte nefunkční či nepotřebné předplatné, nastavte si rozpočty na tento rok, stanovte si nové cíle. Není od věci domluvit si schůzku s finančním poradcem. Ujasněte si své výdaje a příjmy.

3. Pusťte se do akce hned, nic neodkládejte

Možná jste při hodnocení minulého roku zjistila, že jste podceňovala péči o zdraví, dost často jste se nevídala s přáteli a rodinou, nedošlo na renovaci koupelny. Neodsouvejte na „až“, využijte dobu „teď“. Objednejte sebe i zbytek rodiny k lékařům, které potřebujete. Rezervujte si sezení u kadeřníka, oslovte fyzioterapeuta, o jehož péči už dlouho přemýšlíte. Naplánujte rodinnou dovolenou a klidně zamluvte termín. Do kalendáře si zapište důležité události a podnikněte aspoň jeden krok už dnes.