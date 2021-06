Celebrity ztrácí na hmotnosti. Magnusek shodil 75 kg, zhubl Xindl X i Zounar

Tomáš Magnusek v hereckém muzeu v Ratibořicích na Náchodsku.

Těžkotonážní Magnusek shodil 75 kilogramů

Moc nechybělo a režisér a příležitostný herec Tomáš Magnusek málem strhnul váhu svými takřka dvěma metráky. Od roku 2004 patnáct let jen tloustl a podle svých slov za tu dobu nabral k původním sotva 80 kilogramům dalších sto. Teprve během pandemie se rozhodl se sebou něco udělat. A impulsem nebyly ani tak rady lékařů jako obyčejná, ale o to silnější mužská ješitnost.

„Už jsem si na něj ani neviděl, a to jsem si řekl: Chlapče, to je špatně, moc špatně… Tak to se musí změnit,“ citoval 36letého Magnuska server Expres.cz. Během necelého roku shodil neuvěřitelných 75 kilogramů. Podařilo se mu to nikoliv nějakou brutální hladovkou, ale radikální přestavbou jídelníčku a dostatkem pohybu.

Zdeněk Godla (vlevo) a Tomáš Magnusek si zahrají ve filmu Bastardi 4

S odtučňovacím procesem souviselo i chirurgické odstranění kožního převisu z břicha. Ze svých zkušeností se poté někdejší „těžkotonážní“ režisér vypsal v knížce Slasti a strasti Tomáše Magnuska ...aneb Jak jsem zhubl 75 kilo.