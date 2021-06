Jana zhubla 13 kilo: Dříve jsem nosila věci pro těhotné, vzpomíná

„Dokonce jsem se už nevešla ani do zimního kabátu a vrcholem všeho bylo, když jsem nedopnula kozačky. To už i přítel obrátil oči v sloup a potutelně se pousmál. A mně bylo hrozně. Měla jsem venku pár těhotenských kousků a ty jsem pořád střídala, jinak jsem si neměla co obléct,“ vzpomíná paní Jana, která nikdy nebyla vyloženě štíhlá.

Jsem typ hruška a miluju sladké

„Pamatuju se, jak mi babička v pubertě říkávala, že mám pozadí jako valach, ať se pořádně hýbu. Ale přitom právě ona mě zdatně vykrmovala vdolečky a později sušenkami a chipsy. Ach, ty babičky,“ usmívá se mladá žena a dodává: „Jsem prostě typ hruška se závislostí na sladkém. Ale třeba těhotenství jsem paradoxně, co se váhy týká, dík těhotenské cukrovce a nařízené dietě zvládla v pohodě. Jenže pak přišly poporodní deprese. Jako věčně nevyspalá a vyčerpaná maminka prvního dítěte jsem potřebovala nějak dobít baterky. Sladkosti a nepravidelná strava byly na denním pořádku a já za rok a půl přibrala 16 kilo.“

Jana se potom nějakou dobu snažila vrátit ke zdravému životnímu stylu, na který si přivykla v těhotenství, ale rozhodnutí stále odkládala.

„Bylo to těžké. V noci jsem třeba i sedmkrát kojila a ráno mě zachránila čokoláda. Přes den jsem se nestihla najíst a nechávala jsem se zlákat kamarádkou na kafe a dortík. S další kamarádkou jsme si dokonce udělaly hubnoucí výzvu, ale ani to mi nepomohlo. Věděla jsem, že potřebuju nějakou motivaci, takové to nakopnutí, kdy opravdu zhubnu a potom najedu na zdravější stravu a budu ji dodržovat,“ vzpomíná Jana.



„V té době jsem si vzpomněla na své dvě kolegyně, které před časem zhubly díky zajímavé a dobře přístupné dietě a dodnes si váhu skutečně drží. Tak jsem vyzkoušela KetoMix. A byla jsem příjemně překvapená. Inspirací pro mě byla skupina na Facebooku, kde jsem sledovala příspěvky ostatních, i já byla po každém vážení nadšená, jak jsem zhubla. Postupně jsem si tak zvykla na nový životní styl, že mi to přišlo úplně přirozené,“ říká Jana, která si hlídala pitný režim, jedla hodně zeleniny a oblíbila si celerové hranolky a chipsy z trouby.

„Občas si dám nějaké ‚úplně normální jídlo‘, tedy ‚prasárničku‘, ale musím se hlídat, abych zase nezačala přibírat. Důležitý je i pohyb. Většinu aktivit dělám s pětiletou fenkou australského ovčáka. Zaměřuju se na agility a dogdancing, obojí dělám dokonce závodně. Agility je sport, při němž je důležitá spolupráce psovoda a psa, který překonává překážky, a kde se měří čas. Dá se říct, že jsem na parkuru své fence nikdy nestačila (s kily navíc to bylo ještě horší). To samé v dogdancingu, jedná se o tanec se psem, kdy je třeba se hýbat a přitom dávat povely zvířeti, to jsem se s nadváhou hodně zadýchávala,“ přiznává Jana, která si také občas vyjede na bruslích po stezce podél Labe a sem tam vyrazí i na kole.



Nejvíc se ale věnuje ročnímu synkovi. Urazila s kočárkem spoustu kilometrů a dnes, když Jakub začíná chodit, běhá za ním. Jejím parťákem při hubnutí byl i partner.

Letos se těším do plavek

„Byl skvělý, v mnohém se přizpůsobil, vařil pro malého syna, abych já nemusela. A sobě se snažil dělat taková jídla, abych na ně neměla chuť. Jako třeba fazole, ty já opravdu nemusím. Především ho ale stejně jako mě těšilo, že úbytek váhy byl vidět. Když jsem po delší době navštívila tatínka a jeho partnerku, byli oba překvapeni, jak moc jsem zhubla,“ říká Jana.



„Cítím se teď vážně skvěle, méně se zadýchávám, oblečení ve skříni už ‚nepláče‘ smutkem, protože se do něj už zase vejdu. A teď před létem se nemusím stydět vzít si na sebe kraťasy či sukni. Sluníčko mě nabíjí pozitivní energií. Chodím na pravidelné procházky a taky už se těším na koupání a plavkovou sezonu. Léto budeme trávit se synem někde u vody nebo ve stínu v lese. A pokud to situace dovolí, pojedu na agility tábory a výcvikové víkendy. A na výlety s rodinou po Čechách,“ plánuje mladá maminka.

Zajímavosti o Janě Odkud: Nymburk

Věk: 32 let

Výška: 165 cm

Znamení zvěrokruhu: Vodnář

Oblíbené motto: „Nikdy nevzdávej svůj sen proto, že by stálo mnoho času ho uskutečnit. Ten čas uplyne v každém případě.“

Zaměstnání: rodičovská „dovolená“

Koníčky: pes, psí sporty, příroda, posezení s přáteli

Oblíbené jídlo: pizza, těstoviny

Oblíbené oblečení: tričko

Původní váha: 73 kg

Současná váha: 60 kg

Zhubla 13 kg za 3 měsíce.

Pár triků

Méně soli, více chilli

Neslaná strava vám pomůže zbavit se nadbytečné vody a kapsaicin v chilli papričkách výrazně urychlí metabolismus.

Čočka místo těstovin

Namísto těstovin nebo rýže si dejte jako přílohu čočku, případně fazole. Luštěniny totiž obsahují velké množství vlákniny a aminokyselinu, která usnadní likvidaci tukových zásob.