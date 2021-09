Byla jsem jako popelnice, vzpomíná mladá Šárka lehčí o 22 kilo

„V mládí jsem se kil navíc zbavila, jenže když jsem v osmnácti poznala manžela, váha šla zase nahoru. Pak jsem čekala syna Matyáška a přibrala jsem nějakých 23 kilo. A váha už po porodu neklesla. Zhubla jsem pouze to, co jsem nechala v porodnici. Rčení, že kojením se hubne, šlo tedy hodně mimo mě. Nezhubla jsem vůbec nic,“ posteskla si Šárka, která to při svojí výšce 161 cm dotáhla na 80 kilo. A to bylo na její vkus až příliš!

Zpočátku s tím byla v pohodě. Říkala si, že je normální být po porodu baculatější. Jenže čas plynul a nic se neměnilo. Pak ovšem přišel den, kdy si řekla pomyslné „dost“.

Přestala jsem lhát sama sobě

„Bylo to v září 2019, uspala jsem malého a šla do sprchy. Když jsem ale procházela okolo zrcadla a periferně zahlédla svou siluetu, podívala jsem se na sebe úplně jinak. Okamžitě jsem vystřízlivěla a přestala jsem konečně lhát sama sobě. Ten moment byl pro mě hodně silný. Seděla jsem pak na vaně a dlouho plakala. Byla jsem mladá, ale vypadala jsem jako malý hroch. Druhý den jsem se do toho obula naplno,“ vzpomíná Šárka, která se do hubnutí pustila na vlastní pěst.

„Každý z nás podvědomě ví, jaké jídlo je vhodné a jaké ne. Takže došlo na klasiku. Vyřadila jsem sladkosti, slané pochutiny, z velké části pečivo. Alkohol jsem při hubnutí nepila, jelikož jsem kojila syna. Teď už ale nekojím a sklenkou vínka nepohrdnu. Zavedla jsem pravidelnou a pestrou stravu a zařadila pohyb. To bolelo nejvíc. Začala jsem postupně běhat podle plánu ‚Rozběhni se z chůze za 21 dní‘ a přidala nějaké domácí posilování podle videí na YouTube. Ani jedno mi nešlo. Ale vytrvala jsem a teď si bez toho paradoxně nedokážu svůj život představit. Kdyby mi tenkrát někdo řekl: Vydrž, za rok a půl uběhneš 15 kilometrů, tak mu dám jednu ‚mezi světla‘. Jenže já jsem to zvládla a jako bonus k tomu šla dolů i váha,“ pochlubila se Šárka, která má smysl pro humor a je s ní legrace.

Když pak měla pauzu a váha se dál z 68 kilo nechtěla hnout, sáhla po knihách od Břicháče Toma. A zabralo to. Šárka dle svých slov „osekala“ dalších 10 kilo a skončila na váze 58 kilogramů!

Manžel mi moc nevěřil, ale podporoval mě

„Je pravda, že kromě jídla, které jsem vařila z kuchařky od Břicháče, mi asi nejvíc pomohl pohyb. V mém případě to byla alfa a omega úspěchu. Udělala jsem si ve cvičení a běhání řád a na každý týden jsem si naplánovala, co a kdy budu dělat. To odškrtávání úkolů a pocit, že mám hotovo, mě hnaly dopředu a svým způsobem jsem na sebe byla pyšná. Do toho chůze s kočárkem a občasná projížďka na kole. Teď si bez sportu svůj životní styl představit už neumím. Když běžím s oblíbenou hudbou ve sluchátkách, je to chvíle, kdy můžu být sama se sebou. Domů se potom vracím odpočatá a pěkně zpocená. Důležité byly i moje opory. Sestra a nejlepší kámoška, která má postavu jako lusk. Svět je nespravedlivý. Potom se k mému hubnutí přidala kamarádka a spolu jsme to táhly ve dvou. Vlastně v tom pokračujeme doteď. Když jedna moc sedí na zadku, tak ji ta druhá vykopne ven. A samozřejmě mě podporoval manžel. Přestože ten časem přiznal, že mi moc nevěřil, když jsem se pustila do boje s faldíky. Poznali jsme se už jako děti. Bere mě takovou, jaká jsem. Měl mě rád oplácanou a má mě rád i v nové verzi. Ale samozřejmě se netají tím, že tahle je lepší. A jaké oblečení má na mně nejraději? Tuhle mi říkal, že žádné,“ směje se Šárka, která si teď užívá nákupy a má radost, že se jí v šatech nešoupou stehna o sebe. I kolem zrcadel se už nebojí chodit.

Našla jsem ten správný balanc

„Období, kdy člověk zhubne, ale není tak růžové. Občas mám pocit, že jsem byla šťastnější tlustá. Člověk tenkrát všechno tak neřešil. Já měla problém se sebeláskou. Ten správný balanc jsem nalezla teprve nedávno. Teď už se cítím skvěle. Nefuním jako bernardýn, nemusím brát léky na vysoký krevní tlak a nikdo mi nemává před obličejem hrozbou, že budu mít cukrovku, jestli nehodím zpátečku. A taky mám zdravé sebevědomí. Abych byla upřímná, tak teď už jím všechno, ale nepřibírám. Člověk musí vědět, kde jsou ty hranice,“ vysvětluje Šárka, která si užívá léto s rodinou. Jezdí na kole, chodí na túry a do zoo.

„Rádi taky grilujeme a opékáme buřty. Nejradši mám medové kuřecí maso se salátkem. Smícháte maso, dvě lžíce oleje, čtyři lžíce kečupu, lžíci medu, tři stroužky česneku, sójovou omáčku, cibuli, oregano, bazalku, sůl a naložíte na noc. Pak už jenom grilujete a užíváte si té báječné chuti.“

Pár triků

Malé svačinky

Místo jednoho vydatného oběda se zásobte menšími zdravými svačinkami, které budete ujídat během dne.

Chytré mlsání

Umíráte občas touhou sníst něco sladkého? Mějte po ruce hořkou čokoládu a své chutě zažeňte jedním čtverečkem.