Neutápějte se v depresi. Štěstí a radost si zvládnete přivodit i sami

Desatero, jak si zlepšit náladu Pusťte si veselou písničku. I když vám chvíli poleze na nervy, zkuste ji doposlouchat do konce. Třeba si ji začnete nakonec i pobrukovat. Doporučujeme třeba skladbu od Justina Timberlakea Can’t Stop the Feeling.

Zatancujte si. Jasně, to je to poslední, na co máte náladu. Ale pokud si pustíte veselou hudbu (viz předchozí bod), začít pohupovat boky nebude tak těžké a k dobré náladě se doslova protancujete.

Podívejte se na díl seriálu Přátelé. Garantujeme vám, že se i během největšího splínu (třeba proti své vůli) v průběhu dvacetiminutové epizody alespoň jednou nahlas zasmějete.

Sledujte roztomilé video. Internet je plný rozkošných štěňátek, koťátek či miminek. Pohled na nemotorná stvoření vám vykouzlí úsměv na rtech, ať chcete, nebo ne. Nás baví videa z výběhu goril v Zoo Praha, která najdete na facebookové stránce Pomáháme gorilám.

Zacvičte si. Stačí pár sedů-lehů, dřepů nebo se jít na půl hodinky proběhnout. Do těla se vám vyplaví endorfiny a začnete se cítit skvěle. Navíc ještě uděláte něco pro svou fyzičku.

Vyhledávejte dotyky. Možná vám chybí oxytocin – hormon lásky! Není lepší způsob, jak si ho pustit do žil, než formou doteků. Obejměte partnera. Podrbejte psa. Udělejte si masáž chodidel. Ano, i sebeláska se počítá.

Běžte do přírody. Léčí, hojí, uzdravuje. Na bolavou duši si naordinujte slunce, vzduch a zírání do zeleně. Domů přijdete jako vyměněná.

Projevte laskavost. Snad nic nás tak nezahřeje u srdce jako vědomí, že jsme někomu pomohli nebo někoho potěšili. Jak? Zavolejte, pochvalte, nabídněte se, zajímejte se. Možností je spousta!

Hrajte si. Probuďte v sobě vnitřní dítě a se svými ratolestmi se pusťte do světa fantazie a ztřeštěných nápadů. Zahrajte si deskovou hru. A co na schovávanou? Proti nadšenému výskání dětí nebude mít melancholie šanci.

Spěte. Unavení býváme lítostiví, vznětliví, reagujeme podrážděně. Ne náhodou se říká „jít se na to vyspat“ nebo „ráno moudřejší večera“. Spánek nezanedbávejte, s naší psychikou dokáže zázraky.