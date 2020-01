Přání cítit se po všech stránkách báječně v žádném případě není nesplnitelné. Vědci přišli na metody, kterými si může každý z nás umocnit svůj pocit štěstí – a vyvolat si ho všude a kdykoliv. Někdy stačí jenom zvolit vhodné potraviny, i když štěstí nevzniká v břiše, ale spíš v hlavě. Centrum odměny ve vašem mozku reaguje na určité podněty tím, že vyplavuje koktejl hormonů štěstí. Co byste řekli na malý návod na štěstí pro každý den? Prosíme jednu porci dobré nálady!

Chlupatá radost

Ať už Micka, Alík nebo Ferda – kdo má čtyřnohého mazlíčka, může se každý den přesvědčit, jaký pocit štěstí domácí zvířata vyvolávají. Proč? Protože vám projevují bezpodmínečnou lásku. Navíc jste díky kontaktu se zvířaty zvídavější, sebevědomější a odvážnější, jak dokazují studie britské univerzity v Cambridgi.

Co ale dělat, když žádné zvíře nemáte? V tom případě pečujte o kamarádčinu kočku, když odjede na dovolenou, nebo se starejte o zvířata v útulku, třeba choďte některého psa pravidelně venčit.

Magické slůvko: děkuju

Těch šest písmen tvoří skutečně kouzelné slovíčko. Proč? Protože „děkuju“ obrací vaši pozornost k pozitivním stránkám života a vytváří hezké vzpomínky. Vědci zabývající se pocitem štěstí doporučují jednoduchý trik. Myslete každý den několik minut na všechny příjemné věci, které jste během dne prožili. Tenhle vzpomínkový rituál spolehlivě přispívá k pocitu spokojenosti.

Dobro se vyplácí

Psychologové se shodují na jedné věci – ten, kdo se snaží těšit druhé, bude sám šťastný. Co byste například řekli jednomu dobrému skutku týdně? Není to tak moc, zkuste to.

Dejte si například předsevzetí, že každý čtvrtek uděláte pět věcí pro ostatní, a můžou to být klidně i drobnosti. Přinesete kolegyni kávu, houslistovi na ulici dáte pár drobných do pouzdra, starší dámě pomůžete při nastupování do autobusu, matku se dvěma kňourajícími dětmi pustíte před sebe ve frontě u pokladny nebo čerstvě rozvedenou nešťastnou kamarádku obejmete a ujistíte ji, že jste tu jen pro ni.

Příjemné zvuky

V hluku se rychle dostáváte do špatné nálady. Vytrhnou vás z ní některé běžné zvuky, například tyhle:

bezstarostný dětský smích



předení kočky



cinkání pletacích jehlic



kapky deště, které bubnují na okenní parapet



veselé cvrlikání ptáků



tiché praskání ohně v krbu



bublání potoka



Čas na přátele

Společně se smát, povídat si, sportovat, vařit – řada studií dochází stále ke stejnému závěru: s přáteli, rodinou a známými se cítíte šťastní. Děláte tedy dobře, když udržujete sociální kontakty. Přitom platí, že čím širší je okruh vašich přátel a známých, tím spokojeněji můžete žít, říkají psychologové. Tak si hned vezměte telefon a domluvte si schůzku s kamarádkou.

Pořádek v duši

Proč má smysl si například každé ráno ustlat? Protože pak začínáte den bez větších starostí. Podle jedné americké studie signalizuje i menší úklid vašemu mozku, že je všechno v pořádku. Cítíte se pak silní a spokojení.

Potrava pro mozek

Udělejte si pravidelně čas na hraní. Váš mozek totiž miluje obtížné úkoly a výzvy. Ideální je například sudoku.

Konec srovnávání

Když se poměřujete s druhými, jste z toho jen frustrovaní, říkají psychologové. Koneckonců, vždycky se najde někdo, kdo je ještě hezčí, bohatší, vtipnější, chytřejší nebo oblíbenější. Experti místo toho radí, abyste se raději sami sebe zeptali: „Co mám já, co druzí nemají?“ Pak budete vděční a šťastní!

Focení všeho krásného

Inspirace na víkend: vyrazte na procházku s fotoaparátem nebo smartphonem a zaměřte se na všechno krásné. Budete překvapení, kolik vás obklopuje malých zázraků, nad kterými žasnete nebo se usmíváte. Kromě toho si tak dlouhodobě trénujete optimistický pohled na život.

Úlevné „uff“

Úleva je pocit, který si velmi často můžete vědomě vychutnat. Když něco zvládnete, vyřešíte problém a hlasitě řeknete „uff“, v budoucnu se s takovými výzvami lépe vypořádáte. Když tenhle „uff-efekt“ intenzivně prožijete, posílí se vaše sebevědomí. A budete pokaždé o kousek optimističtější.

Odvaha k novým krokům

Ať už se jedná o novou restauraci, cestu do nové destinace nebo neobvyklý druh sportu – lidé, kteří jsou skutečně šťastní, mají odvahu občas opustit svou komfortní zónu a vyzkoušet něco nového. Proto vám psychologové také radí: Minimálně jednou měsíčně něco riskněte – nezáleží na tom, o jak velké riziko se jedná. S každým dobrodružstvím, které podniknete, budete prokazatelně šťastnější.

Smějte se

Darovat úsměv nic nestojí, zato vám to hodně přines. Trvá to jen sekundu, je to jednoduché a funguje to všude, například i v metru nebo v autobuse, v pekařství nebo ve výtahu: na někoho se mile usmějte. Vsaďte se, že vám úsměv oplatí. Pak vám tohle malé vstřícné gesto přinese dokonce dvojnásobný pocit štěstí. Už při zvedání ústních koutků totiž dáváte mozku signál, že má vyplavit hormony štěstí.

Pohyb dělá divy

Fyzická aktivita zlepšuje náladu. Účinné jsou především tyhle formy pohybu:

Veslování, tanec, aerobik: Když se více lidí synchronizovaně pohybuje, vyplavuje se více hormonů štěstí, než když sportujete sami. Vyplynulo to z výsledků studie univerzity v britském Oxfordu.



Pružná chůze: Šťastní lidé chodí uvolněněji a ladně se pohupují. Funguje to ale i obráceně – při lehké chůzi s dlouhými kroky se cítíte šťastnější, než když se unaveně šouráte. Tvrdí to vědci z americké Florida Atlantic University.



Slunce v duši: Na předjarní počasí, svit slunce, které už zase pomalu začíná hřát, reaguje vaše hlava a tělo pocity štěstí, nejúčinněji během dvacetiminutové procházky. Říkají to výzkumníci z britské univerzity v Sussexu.



Skrytý talent

Ať už malujete, něco vytváříte, šijete nebo pletete – díky kreativním činnostem jste šťastnější. Vzpomeňte si, jaké jste mívali koníčky. Co vás kdysi bavilo? A nechcete se k tomu třeba vrátit?

Jídlem k radosti

Některé potraviny ve vás dokážou vykouzlit pocit štěstí. Patří k nim ostré koření, jako je chilli, pepř nebo paprika. Obsahují totiž kapsaicin, který vyvolává lehce bolestivé podráždění jazyka. A bolest je pro vaše tělo signálem k vyplavování endorfinů. Také se osvědčují sacharidy v kombinaci s aminokyselinou tryptofanem, ze kterých váš organismus vytváří hormon štěstí serotonin. Skutečnou zárukou pocitu štěstí jsou například těstoviny s parmazánem. A nezklamou ani datle nebo banány.