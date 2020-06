Štěstí? Pro nás Čechy je to především pohoda. Tohle slovo se v naší řeči skloňuje snad nejvíc a vyjadřuje klid, příjemnou společnost a dobré jídlo.

Zajímavé je, že našinec si tenhle stav dokáže navodit kdekoli. Doma, v práci, na chalupě nebo v kempu u vody. Nikomu vůbec nevadí, že počasí není zrovna pohádkové, lítají komáři nebo že místo tradičního guláše se servíruje levná polévka z pytlíku. Hlavně, že všichni jsou spolu, mají se rádi a je klid.

Není to nádhera? Nám Čechům sice cizinci vyčítají, že se málo usmíváme, ale naše vynalézavost, skromnost, přizpůsobivost (a kutilství) jim imponuje. A jaký recept na štěstí mají lidé z jiných koutů světa? Inspirujte se jejich tipy, třeba vám zlepší náladu nebo i celý den.

Turci: „Užívejte si okamžiky štěstí.“

Slovo keyif je turecký výraz pro štěstí. Místní ho používají pro „ukradené chvilky“ během dne, kdy mají možnost vychutnat si nějakou drobnou radost, třeba dobrou kávu nebo procházku u moře.

Irové: „Zajděte s rodinou na fotbal.“

Irové jsou velmi komunikativní, mají rádi hlasité hovory u piva, milují společnost a pocit, že jsou součástí něčeho „velkého“. Pokud se tedy chcete cítit jako šťastná irská rodina, jak jen to bude možné, vezměte své blízké na fotbal, do aquaparku nebo na výlet s táborákem.

Italové: „Dbejte na svůj zevnějšek.“

Pro někoho je vzhled povrchní záležitostí, ne však pro Italy! Jejich národní tradice zvaná „bella figura“ (krásný obraz) nabádá všechny muže i ženy, aby o sebe pečovali a hezky se oblékali. Proč? Protože když budete vypadat dobře, lidé se na vás budou rádi dívat. A to je vždycky první impulz k příjemným kontaktům.

Švédové: „Žijte prostě jednoduše!“

Tenhle severský národ žije ekologicky. Šetří energiemi, vodou a snaží se nevytvářet zbytečný odpad. Švédský recept na štěstí proto zní: Žijte jednoduše! Kupujte si kvalitní a nadčasové věci, které vám vydrží několik sezon, jezte zdravě. A hlavně, mějte i zdravé vztahy! Pomůže to vám i přírodě.

Indové: „Buďte vynalézaví.“

Většina Indů nemá zrovna na růžích ustláno. Žijí skromně, často v nuzných podmínkách, ale přesto dokážou být šťastní. Jak na to? Zaprvé, nedrásají se tím, že jsou chudí, ale berou to jako fakt. Zároveň jsou dost vynalézaví na to, aby si i z toho mála, co mají, něco vyrobili, ušili nebo uvařili.



Skoti: „Zamilujte si svou zemi.“

Krásná příroda. Historie. Silný příběh… To všechno je Skotsko. Jeho obyvatelé svou zemi milují a každou volnou chvilku tráví buď na výletech za památkami (hlavně po středověkých hradech), nebo debužírují v některé z hospůdek, kde se vaří národní speciality. Místní lidé vědí, že je dobré někam patřit. A jsou rádi, že jsou právě Skoti!

Havajané: „Sdílejte své pocity s ostatními.“

Je jedno, jestli budete svým známým, kamarádům nebo rodině vyprávět o tom, jak vám ráno (ne)přijel autobus. Nebo že jste koupili levné mleté maso v supermarketu. Ať už je poselství vaší zprávy jakékoliv, pomůže vám navázat kontakt. Většina lidí se ráda svěřuje i s problémy. Jak se říká: sdílená radost – dvojnásobná radost. Sdílené starosti – menší starosti.

Japonci: „Važte si věcí s příběhem.“

Většina Japonců vyznává kintsugi, tedy umění navrácení. Jde zejména o úctu ke starším věcem, které mají svou historii, jizvy, prasklinky, příběh. A když se taková drobnost pokazí? Místní lidé ji dokážou opravit, aby sloužila dál. Skleničky a talířky slepují pomocí zlaté hmoty, jež je velmi dekorativní, a nádobí kintsugi se stává i sběratelskou záležitostí.

Švýcaři: „Pracujte na svém úspěchu.“

Abyste ve Švýcarsku byli šťastní, musíte být úspěšní. A na to mají místní speciální recept: federerismus. Ano, jde o „pohled na kariéru“ z pozice slavného tenisty Rogera Federera, který se vypracoval na vrchol díky tvrdé disciplíně. Švýcaři ho napodobují a dodržují přísný režim, pořádek, přesnost a vysoké pracovní nasazení. Cesta na vrchol stojí spoustu sil, ale vyplatí se.

Dánové: „Najděte si práci, co vás těší.“

O obyvatelích téhle severské monarchie se říká, že jsou velmi pracovití. Je pravda, že jejich přístup k práci je trochu jiný než u nás. Dánové ho nazývají arbejdsglade (v překladu to znamená něco jako „radost z práce“). Místní lidé si vybírají takovou práci, která jim udělá radost nebo je trochu dovzdělá. Práce není tedy jenom na vydělávání peněz, dobije vás také energií a přinese radost.

Francouzi: „Alespoň trochu zpomalte.“

Chcete prožít život jako z rychlíku? Tak to určitě nejste Francouzi. Ti jsou totiž zvyklí na pomalejší tempo a více klidu. Podle Francouzů je štěstí si vychutnávat život nenechat se otrávit zbytečnými povinnostmi, které můžete odložit na neurčito. Místo věčného stresu si raději dejte dortík a podívejte se z okna!

Norové: „Užívejte si domácí pohodu.“

Norové milují vše, co hřeje (od vlněné přikrývky až po staré ponožky). Aby jim bylo teplo, uvaří si kakao a pak se cítí jako znovuzrození... V norštině existuje slovo koselig, jež vyjadřuje touhu po pohodlném odpočinku. Norské štěstí má podobu domácího lenošení, příjemné atmosféry a setkávání se s blízkými lidmi.