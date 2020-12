Když zadáte do internetového vyhledávače Google slovo štěstí, dostanete přibližně 34 milionů výsledků! Neuvěřitelné, co říkáte? Je to důkazem toho, jak moc jde lidem o štěstí. Jeho hledáním se zabývají i autoři příruček, psychologové nebo lektoři meditací, a to především tehdy, když se tenhle stav mysli nedaří navodit. Pak vzniká problém – štěstí se nedá vynutit. A čím usilovněji se za ním honíme, tím spíš ho můžeme někde přehlédnout.

Otevřené oči i náruč

Většina z nás očekává, že k nám štěstí přiletí samo, nejlépe ve formě výherního losu nebo nečekaného dědictví. Přitom zapomínáme, že bychom nejdřív měli mít otevřenou náruč pro všechno, co už tu je. A oči, abychom to nepřehlédli.

Přestaňte tedy stále hledat něco úžasného a dokonalého a raději se připravte, abyste poznala, když bude štěstí stát před vámi. A dobře se rozhlédněte, jestli kolem vás už třeba nepoletuje. Jak na to? Například s pomocí několika následujících strategií.