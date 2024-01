O sex ani tak nejde. Pět zásad šťastného vztahu podle partnerských poradců

Rada první Kvalitní společný čas

Žít spolu, nebo vedle sebe, to je obrovský rozdíl. To, že bydlíte v jedné domácnosti, usínáte bok po boku a společně večeříte ještě neznamená, že s partnerem sdílíte čas plnohodnotně. Termín kvalitní čas bohužel nemá jednu definici. Jak asi tušíte, přesný manuál na dokonalý partnerský život neexistuje.

Každý pár je jiný, má svá specifika, vyhovuje mu něco jiného. A právě od toho je potřeba se odrazit. Rádi podnikáte aktivity o víkendu, nebo raději chcete večer co večer strávit minuty povídáním, hraním deskových her a jednou týdně vyrazit na rande? Dělejte to, co je vám oběma po chuti. Najděte společnou cestu, jak onen kvalitní čas naplnit a upevnit tak emocionální pouto.

Proč na tom tak záleží? Jak dokazuje studie z roku 2021, ať už s drahou polovičkou „jen“ hovoříte, či vykonáváte různé činnosti společně, pozitivně se to promítne do vašeho vztahu. Jak dotázaní ve zmíněné studii sdělili, když se více věnují jeden druhému ve volném čase, oprostí se od každodenního stresu a cítí se ve vztahu rázem spokojenější. Samotné soužití s druhým člověkem vnímají pozitivněji, mají k sobě citově blíže a jsou do budoucna otevřeni dalším možnostem pro budování vztahu.