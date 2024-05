Hroutíte se pod tlakem problémů? Vyberte si tu správnou pomoc

Třicetiletá Alena z Prahy před dvěma lety onemocněla. Prošla si dvěma hospitalizacemi v psychiatrickém zařízení, dlouhou léčbou, ale dnes je naštěstí v pořádku.

Věří, že je to i díky tomu, že po ukončení léčby dala na radu psychiatra a navštěvovala psychoterapii. Vlastně ji navštěvuje dodnes a je za to ráda. Cesta k nalezení toho správného odborníka ale nebyla lehká. Vystřídala jich několik, potýkala se s nedostatkem termínů, nezájmem i neodborností.

Když konečně našla „tu svou“ psychoterapeutku, vše nabralo správný směr – i proto všem radí, aby výběr psychoterapeuta nepodceňovali.

Není to jen na chvilku

Pokud vyhledáte psychoterapeuta, musíte počítat s tím, že pravidelná setkání s ním se stanou součástí vašeho života na několik měsíců nebo i let.

Podstatné je, abyste si rozuměli a takzvaně si sedli. Při hledání se proto řiďte instinktem. Hodně se dá vyčíst i z webových stránek, případně z rozhovorů či článků. V každém případě je však třeba si odbornost člověka, kterému se vkládáte do rukou, ověřit.

Centrální registr certifikovaných psychoterapeutů sice neexistuje, ale s výběrem kvalitního psychoterapeuta vám pomůže například seznam České psychoterapeutické společnosti. Ta eviduje terapeuty s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem – tedy vzděláváním, díky kterému se stávají kvalifikovanými odborníky.

Kromě náležitého vzdělání by měl mít váš psychoterapeut za sebou rovněž praxi, měl by o něm být dostatek dostupných informací a také by jej měli doporučovat jiní.

Co je to vlastně psychoterapie?

Psychoterapie je vědecká disciplína, která se snaží hledat cesty či způsoby, jak řešit lidské problémy. Vytvořila techniky, metody, teorie a způsoby přístupu k různým problémům.

Cílem psychoterapie je nejenom odstranění „negativních“ symptomů klienta, ale i poznávání sebe sama. Pomáhá k nácviku nových dovedností fungování vůči sobě, sociálnímu prostředí, přístupu k životu a řešení životních problémů.

Psychoterapie má pomoci klientovi porozumět jeho myšlenkovým procesům a směřovat jej k vyléčení. V psychoterapii postupem času vzniklo několik směrů, které jsou dalším důležitým kritériem při výběru správného specialisty. Těmi hlavními jsou:

Psychoanalýza a psychodynamická terapie

Snaží se změnit problémové chování, pocity a myšlenky člověka takovým způsobem, aby pochopil jejich význam a motivaci. To znamená, že odhaluje kořeny, to skryté, nevědomé v člověku, čímž ho zbavuje problému, napětí, konfliktu. Pracuje se hlavně individuálně, důležitý je vztah mezi terapeutem a klientem, který se prostřednictvím práce s terapeutem učí poznávat a zkoumat sám sebe.

Behaviorální terapie

Slovo behavior je z anglického výrazu chování. Tento přístup je zaměřen spíše prakticky. Říká, že pro člověka je v životě důležité rozpoznání vhodného, nevhodného, normálního i abnormálního chování a učení toho, jak se správně chovat, jednat, fungovat, reagovat a podobně. Učení se novým formám chování (šité na míru daného klienta) má pomoci klientovi začít řešit vlastní život a problémy efektivně, zvládat stres, uvolnit se.

Kognitivní terapie

Tento směr se zaměřuje zejména na to, co si klient myslí, nikoli na to, co dělá. Myšlenky ovlivňují to, co děláme a jak se cítíme. Pokud změníme své myšlenky způsobem, který nastaví psychoterapeut pro daného klienta, změní se i to, jak se klient cítí a co dělá.

Humanistická terapie

Je zaměřena na respekt ke klientovi, neposkytuje různé interpretace a speciální vedení. Do tohoto směru se zařazuje například na osobu zaměřená psychoterapie (PCA) – používá empatii, akceptaci, bezpodmínečné přijetí klienta. Klienta vnímá jako schopného nalézt své vlastní řešení, sílu v sobě, hledat řešení v sobě, porozumět si a postavit se na nohy. Do humanistické terapie se zařazuje i gestalt terapie, která klade důraz na celistvost, na naučení se žít tady a teď, být si více vědom sám sebe a na základě těchto zážitků a dovedností přijmout zodpovědnost za své chování. Dalším podobným typem terapie je existenciální – zaměřená na svobodnou vůli člověka a hledání smyslu.

Integrativní a holistické terapie

Tyto směry se při své práci nesoustřeďují na jeden směr či teorii, ale vybírají si ze všech směrů prvky podle potřeby klienta. Tímto však výčet směrů nekončí, je jich velké množství, ale cílem každého z nich je pomoci klientovi, aby se cítil lépe a byl spokojenější se svým životem.

Několik rad navíc Můžete vyzkoušet i online konzultace s psychoterapeutem. Šetří čas i peníze a jsou dostupnější. Nemusí ale vyhovovat každému.

Recenze čtěte kriticky – ne všechny názory, které někdo anonymně napíše na internet, musí odpovídat realitě.

Všímejte si šířky záběru. Pokud je portfolio odborníka příliš široké, zbystřete. Příliš široký záběr a nekončící seznam certifikátů a škol nemusí být zárukou kvality ani v tomto oboru.

Dejte také na svůj dojem z prvotního telefonického rozhovoru, případně z mailové komunikace.

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Zdraví.