Psycholožka: Mámy překrývají ženství mužským výkonem. Není divu, že dcery jsou zmatené

Roste počet mladých lidí, kteří mají problém s pohlavní identitou. Stav, kdy se dívka cítí být chlapcem nebo naopak chlapec dívkou, je podle dětské klinické psycholožky PhDr. LUDMILY TRAPKOVÉ (74) nový fenomén dnešní doby. Od začátku 90. let evidují kartotéky na dvou pracovištích, kde působí, něco přes sedmdesát rodin, které se svými dětmi tento problém řeší. Z toho víc než padesát ji navštívilo za poslední čtyři roky. A další pořád přibývají. Podobný trend prý potvrzují i dětští psychiatři, psychologové a sexuologové. Co za tím stojí? „Emoční nestabilita bývala vždy normální součástí dospívání. Ovšem vysvětlení, že je to tím, že se narodili do špatného těla, je novinkou,“ konstatuje psycholožka. | foto: Radek Vebr, MAFRA