Malý Blíženec je stále v pohybu. Dopřejte mu hodně pozornosti i svobody

Děti ve znamení Blíženců vyžadují od svého okolí velké množství času, úsilí, pozornosti a často i peněz. Jsou nesmírně zvídavé a zvědavé, zajímají se o vše a chtějí být všude. Jak už napovídá jejich astrologické vyobrazení, v jejich duši dlí hned dvě osobnosti, z nichž každá chce něco jiného.

Charakterizuje je určitá rozervanost, která se pro někoho (problematiky neznalého) může jevit tak, že dítě neví, co vlastně chce. V horším případě, že je to nezvladatelný „poděs“, který neustále mluví, stále něco vyžaduje a u ničeho nevydrží.

Potomek v Blížencích Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Blíženců (22. 5. – 21. 6.).

Malým Blížencům to nesmírně rychle myslí a nejradši by byli na několika místech najednou. Každý Blíženec, jakoby v sobě ukrýval ještě dalšího Blížence. Takže často budete mít dojem, že doma nemáte jen jedno dítě, ale hned dvě nebo dokonce více.

Vládcem znamení Blíženců je Merkur. Ten bývá zobrazován jako rychlý posel s křidélky a listinou v ruce. Symbolizuje tak komunikaci, myšlení, pohyb, zprostředkování a poselství. Proto se nedivte, když bude váš malý Blíženec v neustálém pohybu. Bude si stále něco broukat, bude si chtít s vámi neustále povídat a vše jej bude zajímat.

Bohužel toho, co jej zajímá, bude tolik, že to absolutně nebude stíhat. Takže když něco započne, málokdy to také dokončí. Začne něco dělat a hned jej zaujme něco jiného. To také vysvětluje jeho nedochvilnost a pramalý smysl pro pořádek. Je třeba mít na paměti, že rozmazlování je pro něj stejně špatné jako zanedbávání.

Díky svým přelétavým sklonům si malý Blíženec brzo vytvoří schopnost dělat několik věcí najednou. Učit se, sledovat televizi, poslouchat z mobilu muziku a ještě si s někým povídat. Pro ostatní znamení je to věc nepochopitelná, ale dobré známky Blíženců, obvykle dosvědčují, že jim to opravdu nedělá problém.

Tyto děti obvykle mívají spousty talentů, ať už mentálních (snadno se učí řeči), fyzických či uměleckých. Obvykle jim však chybí důslednost a schopnost svůj talent řádně rozvinout a uplatnit. Mezi Blíženci je také mnoho leváků. Nebo přesněji těch, kteří dokážou dělat věci jak levou, tak pravou rukou. Prostě jim to jde tak nějak samo.