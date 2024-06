Věnuji se lidem s nadváhou a bez kondice, říká Kateřina. Sama zhubla 35 kilo

„Nikdy jsem nebyla hubená. I když byli rodiče sportovci a provozovali prodejnu s jízdními koly a sportovními potřebami, já měla k veškerému pohybu spíš odpor. K zvýšené fyzické aktivitě mě nedonutila ani bolest kolen, zadýchání se při každém zrychlení v kombinaci s neustále se zmenšujícím oblečením.“

Pár triků Pozor na tuky

Tuky tělu dodávají dvakrát více joulů než cukry nebo bílkoviny. Proto je nutné při dietě jejich příjem omezit. Ztráta tekutin

Nejvíc je v lidském těle vody. Pokud hubnete moc rychle, bude to díky ztrátám tekutin, a nikoliv úbytku tuku.

„Až na svatbě kamaráda jsem se seznámila s mladíkem z Gym Centra. Když se na rozloučenou mého muže zeptal, jestli mě může políbit, a já se pak viděla na společném snímku, úplně mě to vyděsilo. Takové monstrum, myslím tím sebe, bych nechtěla líbat ani se zavřenýma očima,“ ohlíží se s nadsázkou sympatická Kateřina.

Dvě stě dřepů na zahřátí

„Právě to byl ten impulz, že se sebou musím začít něco dělat,“ říká cílevědomá dáma, která nejprve zkoušela zhubnout běháním, ale bolely ji z toho kotníky, kolena i záda a nedělalo to dobrotu.

„Snažila jsem se proto cvičit ve fitku, tam mě ovšem překvapil nezájem, arogance, dokonce i posměch a absolutní nevědomost trenéra, jak pracovat s obézním klientem. Prostě mi došlo, že rada: ‚Udělej dvě stě dřepů na zahřátí!‘ opravdu není to pravé pro člověka se sto dvaceti kily. Vždyť já nezvládla ani sedy lehy. Nakonec jsem sebrala odvahu a přijala pozvání do jižních Čech, do Gymu zmíněného mladíka ze svatby,“ vzpomíná žena narozená ve znamení Kozoroha s tím, že tam se jí dostalo vskutku milého a vlídného přijetí.

Chyběla mi pravidelnost

„Trenérka byla skvělá, stejně tak všichni ostatní na skupinové lekci. Nikdo se mi nesmál a já se rozhodla, že chci být jako oni. Tedy v pohodě! Mezitím jsem objevila i nordic walking a můj život se začal točit jako centrifuga. Inspirací se mi staly různé kurzy, videa, internet a kamarád z Gym Centra,“ pochvaluje si a dodává, že nikdy nejedla úplně nevhodné potraviny, spíš jich spořádala až moc.

„Změnit jsem musela velikost porcí, ohlídat si složení jídla i dostatek bílkovin. Na mě funguje pravidelná strava. Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Miluji jídlo, večer jdu spát a už se těším, až budu ráno snídat. Tímto stylem jsem zvládla shodit na osmdesát devět kilo a to už bylo něco jiného. Ráda bych k nim ještě tak deset kil přidala,“ plánuje si Kateřina.

Učím ostatní chodit

„Hodně mi pomohlo i absolvování kurzu pro instruktora nordic walking. Mám nejvyšší možné vzdělání, kterého lze v naší republice nabýt, a jsem lektorkou Českomoravské federace nordic walking. Manžel, moji i manželovi rodiče, sestra a kamarádka mi dělali ‚modely‘, na kterých jsem se učila, jak mám vyučovat ostatní.“

„Kromě skupiny na nordic walking u nás v Černošicích vedu další i na jižní Moravě ve Velkých Pavlovicích, v jižních Čechách v Jindřichově Hradci a nějaké akce se rýsují taky v Ústí nad Labem, kde žije má sestra. Věnuji se lidem s nadváhou a bez kondice, kterým skupina dává šanci se navzájem podporovat a motivovat,“ objasňuje zapálená instruktorka.

Funguju na solární pohon

A jak chce trávit letošní léto? „Často o sobě říkám, že funguju na solární pohon. Mám ráda sluníčko a teplo. Túry v horách, přírodu, ale i práci na zahradě, stejně jako brzké ranní snídaně na terase v houpací síti.“

„Na pláži u vody mě nenajdete, když náhodou jedeme na dovolenou k moři, téměř celou procestujeme, neležíme na písku. I s rodiči jsme jezdívali spíše do hor na aktivnější dovolené. Jeseníky, Malá Fatra a Tatry, to jsou mé srdeční záležitosti. A skvělé je, že si to všechno užívám o těch pětatřicet kilo lehčí.“