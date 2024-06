Skoro jako asasín ve vesmíru. Star Wars Outlaws jsou už za rohem

O Star Wars Outlaws jsme toho v uplynulých měsících už slyšeli docela dost. Víme dokonce i to nejdůležitější, a to datum vydání, které je stanoveno na 30. srpna. Přesto mají autoři z Ubisoft Massive v záloze ještě řadu detailů, o které se s námi mohou podělit. Firma nás sice tentokrát nepustila přes stream do samotné hry, ale nechala nás aspoň zhlédnout několik dlouhých záběrů z hraní napříč třemi herními misemi.

Opět jsme mohli pozorovat v akci hlavní duo hrdinů, tedy vesmírnou pašeračku Kay Vess a jejího zvířecího parťáka Nixe. První mise nám dala jasnou představu o tom, že hlavní náplní hry je plížení, lákání nepřátel pomocí triků či jejich rychlé a tiché zneškodnění. Třeba právě laserová pistole, kterou Kay nosí, má tři typy střel, a pouze jeden z nich je smrtící laser. Další dva budete hojně používat, pokud chcete likvidovat štíty a roboty (elektrizující rána) nebo potichu lidské nepřátele (omračující paprsek).

Hojně budeme také využívat právě Nixe, což je taková mimozemská kombinace psa a ještěrky. Nix může sloužit k odvedení pozornosti, když ho na pokyn pošlete dělat hluk na daném místě a pak se k nepříteli, který šel rozruch prozkoumat, připlížíte zezadu. Nutno říct, že Kay není žádná křehká dívka, vojáky Impéria ve zbroji likviduje několika dobře mířenými ranami pěstí. Nix může pomoct i v boji – prostě skočí někomu na hlavu a začne ho škrábat drápy, což vám dá dostatek času mezitím řešit jiné, naléhavější záležitosti.

Během mise s plížením jsme mohli pozorovat také dva typy miniher, které slouží k hackování počítačů a odemykání dveří. Druhá jmenovaná hra je vlastně takový sci-fi paklíč, který si Kay vytáhne z vlasů. Minihry nevypadají složitě, jen když jsme je viděli pouze ve videu, tak nedovedeme zhodnotit, jak moc budou reálně bavit či nudit.

Ve hře samozřejmě nemusíte vše dělat jen potichu a nenápadně. V případě odhalení se na vás sice sesypou týmy imperiálních vojáků, jenže Kay umí vzít do ruky v případě nutnosti i těžkou laserovou pušku a rozpoutat pořádně akční přestřelku. Hra je podle všeho dělaná tak, že vás bude odměňovat spíš za tichý postup, ovšem když chcete základnu nepřátel prostě bez okolků vystřílet, bránit vám v tom nebude.

Kay se v ukázce ze hry nakonec zachránila útěkem, a to pomocí své vesmírné lodi, kterou však vzápětí začaly pronásledovat nepřátelské stíhačky. Viděli jsme tedy další ukázku – ze souboje ve vesmíru, který však opět ve videu může působit jinak než ve skutečnosti. Celé je to rozhodně efektní a vizuálně poutavé, jen pořád nemáme úplně jasnou představu, kolik procent z celkové hry za kormidlem vesmírné lodi strávíme a jak moc nás to bude bavit.

Druhá mise nám pak předvedla dobrodružství ve vraku rozpadajícího se hvězdného křižníku. Zde jsme mohli vidět především akrobacii a lezení po zdech, což nám připomnělo především sérii Uncharted. Pokud vás baví dobrodružné hry, pak se v těchto částech jistě budete bavit. V ukázce jsme zároveň zhlédli, jak funguje sledování pohybu nepřátel: Kay poprosí svého zvířecího parťáka, aby pozorně naslouchal, a vy pak můžete díky tomu vidět siluety nepřátel i za překážkami.

V poslední misi jsme pak mohli sledovat opět spíš akčnější pasáže a přestřelky, došlo i na pohyb po otevřeném světě. Autoři nám sice nepředvedli pohled na celkovou mapu dané planety, ovšem už na radaru se objevilo tolik bodů s ikonou otazníku, že je nám identita hry od Ubisoftu hned jasně patrná.

Z ukázek ze hry jsme každopádně stále nadšeni, byť bychom samozřejmě rádi už hru zažili i v pohybu. Datum vydání na konci srpna se však rychle blíží a čekat tedy nebudeme muset příliš dlouho.