„Všímá si kancléř vůbec, co se děje?“ Jak Německo poznamenal volební šok

Lidé dali najevo, že už toho mají – jak říká jeden můj bavorský známý, Schnauze voll – Plné zuby.

„Je to šílené. Já jsem hodně středový člověk, taky jsem měla zelenou fázi jako mladá, ale když i já víceméně chápu, proč lidi volí pravicovější strany, tak to už je fakt konec,“ říká mi v pondělí ráno do telefonu kamarádka Češka, která právě sedí u počítače v Mnichově, kde žije sedmnáct let.

Evropské volby jsou podle ní v Německu – tedy zatím – pouze indikátorem momentální nálady. V Česku by se řeklo blbé nálady. Jestli se bude něco dít, zda dojde k nějakým rychlejším, razantnějším změnám v kurzu, ukážou nadcházející týdny a měsíce.